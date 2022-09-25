Olaylı maçta kazanan çıkmadı

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Tarsus İdman Yurdu Şanlıurfaspor: 1-1

Okan ÇALIŞKAN / TARSUS (Mersin), (DHA)

STAT: Tarsus

HAKEMLER: Onur Bingöl, Serdar Osman Akarsu, Sali Burak Demirel

TARSUS İDMAN YURDU: Abdulaziz Fatih (Dk. 46 Cengiz), Artun, Oğuzhan (Dk. 46 Abdussamed), Alperen, Fatih, Gökhan, Azad, Taha (Dk. 46 Yılmaz), Volkan, Sefa

ŞANLIURFASPOR : Aydın İbrahim, Cumali (Dk. 88 Alican), Kemal, Şahin (Dk. 81 Behlül), Mehmet Yiğit, Semih, Mehmet Alp (Dk. 81 Erkam), Mert, Mustafa (Dk. 73 Bünyamin), Barış

SARI KARTLAR: Azad (Tarsus İdman Yurdu), Cumali, Şahin (Şanlıurfaspor)

GOLLER: Dk. 76 Cengiz (Tarsus İdman Yurdu), Dk. 10 (P) Kemal (Şanlıurfaspor)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Tarsus İdman Yurdu, sahasında Şanlıurfaspor ile 1-1 berabere kaldı. Ayrıca maçta taraftarlar arasında çıkan kavgada, kırılan koltuklar havada uçuştu.

Tarsus İdman Yurdu'nun 76'ncı dakikada attığı golle beraberliği yakalanmasının ardından tribünde olay çıktı. İki takım taraftarları, kırdıkları koltukları birbirlerine fırlattı. İki taraftar grubunun birbirlerine koltuk atması, polisin tribüne çıkıp, müdahalede bulunmasının ardından son buldu. Maç sonunda sahaya inip, yedek kulübelerini kırmaya çalışan Şanlıurfaspor taraftarlarına, polis engel oldu. (DHA)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Havada uçuşan koltuklar

Taraftarların koltuk kırması

Polisin tribüne çıkıp, müdahale etmesi

- Sahadaki Şanlıurfaspor taraftarları

DHA-Spor Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2022-09-25 22:12:25



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