Mersin'de DEAŞ operasyonu (2)

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8 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Mersin'de aralarında örgütün istihbarat görevlisinin de olduğu tespit edilen 10 DEAŞ şüphelisinin yakalanmasına yönelik başlatılan operasyonda H.E.M., M.E.Y., B.N., F.A., A.C., N.B. E.A. ve Y.O gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN-Soner AYDIN

2022-09-26 09:59:22



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