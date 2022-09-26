Çukurova Cup başlıyor

Mustafa ERCAN / MERSİN, (DHA) Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi tarafından organize edilen 5'inci Çukurova Cup Hazırlık Turnuvası, Perşembe günü başlayacak.
Servet Tazegül Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı turnuvada; Nesibe Aydın GSK, Hatay Büyükşehir Belediyespor, BOTAŞ Spor ve Çukurova Basketbol karşı mücadele edecek. Hazırlık turnuvalarının önemine vurgu yapan ÇBK Başantrenörü Emre Vatansever, "Bu turnuva sezon öncesi çalıştıklarımızı, nerede olduğumuzu, ne yaptığımızı ve ne kadar iyi yaptığımızı görmenin testi olacak. Antrenmanlarda ne yaptıysak, üç maçta da bunları deneyeceğiz. Takımlarımıza başarılar diliyorum" dedi.
Turnuvanın maç programı şöyle;
29 Eylül Perşembe
16.00: Hatay Büyükşehir Belediyespor-Nesibe Aydın GSK
18.00: ÇBK-BOTAŞ
30 Eylül Cuma
16.00: BOTAŞ-Hatay Büyükşehir Belediyespor
18.00: Nesibe Aydın GSK-ÇBK
2 Ekim Pazar
13.30: Nesibe Aydın GSK-BOTAŞ
15.30: ÇBK-Hatay Büyükşehir Belediyespor
DHA-Spor Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN
2022-09-26 16:20:37
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