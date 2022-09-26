Mersin'de polisevine bombalı saldırı (1)

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Mustafa ERCANSoner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'in merkez Mezitli ilçesi Tece Mahallesi'ndeki polis evine bombalı saldırı düzenlendi. Bölgede patlama sesinin ardından kısa süreli silah sesleri yükseldi. Çevrede endişe yaratan patlama ve silah seslerinin ardından polis alarma geçti. Çok sayıda ekip bölgeye sevk ediliyorken, sağlık ekipleri de y,önlendirildi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 polis memurunun yaralandığı öne sürüldü. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin Mustafa ERCAN-Soner AYDIN

2022-09-26 23:51:51



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