Mersin'de polisevine bombalı saldırı (2)



2 POLİS YARALANDI, 1 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Mersin'in Mezitli ilçesindeki Polisevine saat 23.00 sıralarında düzenlenen saldırı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Saldırıyla ilgili bir şüphelinin yakalandığı belirtilen açıklamada 2 polis memurunun yaralandığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Mersin'in Mezitli İlçesindeki Polisevine saat 23.00 sularında kimliği belirsiz kişilerce saldırı düzenlenmiş, çıkan çatışmada 2 polisimiz yaralanmıştır. Ayrıca Polisevinin uzağına bırakılan bir bomba düzeneği de kontrollü bir şekilde patlatılmıştır. Olayla ilgisi olduğu değerlendirilen bir şüpheli silahıyla birlikte gözaltına alınmıştır. Saldırıyı düzenleyenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Gelişmeler oldukça kamuoyuna bilgi verilecektir." (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin Mustafa ERCAN-Soner AYDIN

2022-09-27 00:07:47



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