Gönül Dağı dizisinde bir veda daha!

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FLASHİçişleri Bakanı Süleyman Soylu:Yaralanan 2 kadın terörist kendini patlattı. Saldırıda bir polisimiz şehit oldu. Teröristlerden birinin kimliğini büyük ölçüde belriledik. 2 teröristin de kırsaldan geldiği tahmin ediliyor. DHADHA-Genel Türkiye-Mersin

2022-09-27 03:06:58



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