Polisevi saldırısında şehit olan polis memuru Sedat Gezer, Mersin'de toprağa verilecek

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Mustafa ERCANSoner AYDIN/MERSİN, (DHA)- MERSİN'in Mezitli ilçesinde PKK´lı teröristlerin Tece Polisevi´ne düzenlediği saldırıda şehit olan polis memuru Sedat Gezer (40), öğlende kentte toprağa verilecek.

Mezitli ilçesi Tece Mahallesi'ndeki polisevine düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Sedat Gezer´in ailesinin evinde yas var. Aslen Niğde nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen ve ailesiyle Mersin'de yaşayan Şehit Sedat Gezer için saat 11.00'de İl Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlenecek. Şehit Gezer, Muğdat Camisi'nde öğle namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Akbelen Şehitliği'nde toprağa verilecek. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mersin Mustafa ERCAN-Soner AYDIN

2022-09-27 09:41:14



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