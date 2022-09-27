Polisevi saldırısında şehit olan polis memuru Sedat Gezer, son yolculuğuna uğurlandı (2)

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TOPRAĞA VERİLDİ

Mersin'in Mezitli ilçesinde PKK´lı teröristlerin Tece Polisevi´ne düzenlediği saldırıda şehit olan polis memuru Sedat Gezer'in cenazesi, İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki törenin ardından Muğdat Camisi'ne getirildi. Gezer'in tabutuna, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da omuz verdi. Törende şehidin yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehit Gezer, törenin ardından Akbelen Şehitliği'nde son yolculuğuna uğurlandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN-Soner AYDIN

2022-09-27 14:25:30



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