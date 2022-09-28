Mersin´deki uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Mustafa ERCAN/ MERSİN, (DHA)MERSİN'de, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i, tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Toroslar ilçesine bağlı Doruklu Mahallesi'nde 2 kişinin uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi üzerine takip başlattı. Yapılan takip ve araştırma sonucu operasyon düzenleyen ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreste yapılan aramada, 5 kilo197 gram kubar esrar ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheli ise serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin Mustafa ERCAN
2022-09-28 09:28:31
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