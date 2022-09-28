Polisevi saldırısında 22 gözaltı (2)

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VALİDEN YARALI POLİSE ZİYARET

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, polisevine yönelik terör saldırısında yaralanan polis memuru Abdulkadir Öztürk'ü, tedavi gördüğü Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ziyaret etti. Vali Pehlivan ile eşi Yıldız Pehlivan, Öztürk'e 'geçmiş olsun' dileklerini iletip, sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Öte yandan saldırı sırasında, balkonda otururken seken mermilerle yaralanan kadının ise aynı hastanedeki tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez

2022-09-28 10:53:03



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