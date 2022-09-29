Mersin'de teröristlerin çantalarındaki patlayıcıyı infilak ettirdiği an kamerada



MERSİN, (DHA)MERSİN'de polisevine saldırı düzenleyen 2 kadın teröristin polisle girdiği çatışma sonrası sırt çantalarındaki patlayıcıyı infilak ettirdikleri anın görüntüleri ortaya çıktı.

Mezitli ilçesi Tece Mahallesi'ndeki polisevine, pazartesi günü saat 23.00 sıralarında PKK'lı 2 kadın terörist, saldırı düzenledi. Polisevinin önüne gelen teröristler, uzun namlulu silahlarla nizamiye kulübesinde nöbet tutan polislere ateş açtı. Polislerin karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada yaralanan ve kaçamayacaklarını anlayan 2 terörist, sırt çantalarında taşıdıkları bombalarla kendilerini patlattı. Güvenlik güçlerinin polisevi çevresindeki incelemesinde bulunan başka bomba düzeneği ise uzman polisler tarafından imha edildi. Çatışma sırasında evinin balkonunda oturan 1 kadın, vücuduna isabet kurşunla 2 kişi ise patlamada yüksekten düşerek yaralandı. Saldırıda teröristlerle çatışan, 1'ini vurarak etkisiz hale getiren ve kendisi de yaralanan polis memuru Sedat Gezer, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Teröristlere geçit vermeyip, katliamı önlerken şehit olan, evli ve 2 çocuk babası Gezer, Mersin'de törenle son yolculuğuna uğurlandı. Törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı. Saldırıda yaralanan polis memuru Abdulkadir Öztürk'ün ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

PATLAMA ANI KAMERADA

Saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntüde silahlı saldırıda bulunan 2 kadın teröristin çatışma sonrası sırt çantalarındaki patlayıcıyı infilak ettirdikleri anlar yer alıyor. Patlama sonrası bölgede park halindeki aracın ve ağaçların yanmaya başladığı görülüyor. Görüntülerde anons üzerine bölgeye giden bekçilerin siper aldığı anlar da yer alıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez MERSİN, (DHA)

2022-09-29 11:40:07



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