Mersin'de, PKK/KCK şüphelisi daire başkanı adliyede



MERSİN, (DHA)MERSİN'de, terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında gözaltına alınan Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Bedrettin Gündeş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yapıldı. PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları ileri sürülen, aralarında Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Bedrettin Gündeş ve 17 belediye personelinin de olduğu 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Kimlikleri belirlenen şüphelilerin adreslerine 28 Eylül'de özel harekat polislerinin desteğiyle düzenlenen operasyonda Bedrettin Gündeş dahil 20 kişi gözaltına alındı. Bu sabah yapılan operasyonda, 2 şüpheli daha gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 8 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Emniyetteki sorgusu tamamlanan Bedrettin Gündeş, adliyeye sevk edilirken, diğer şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan 26 Eylül gecesi PKK'lı teröristlerce Tece Polisevi'ne yapılan saldırının ardından kentte düzenlenen operasyonda, 22 kişi gözaltına alınmıştı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez

2022-09-29 13:37:29



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