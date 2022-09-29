Mersin'de, PKK/KCK şüphelisi daire başkanı adliyede

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin'de, PKK/KCK şüphelisi daire başkanı adliyede

DHA

Mersin'de, PKK/KCK şüphelisi daire başkanı adliyede


MERSİN, (DHA)MERSİN'de, terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında gözaltına alınan Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Bedrettin Gündeş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yapıldı. PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları ileri sürülen, aralarında Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Bedrettin Gündeş ve 17 belediye personelinin de olduğu 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Kimlikleri belirlenen şüphelilerin adreslerine 28 Eylül'de özel harekat polislerinin desteğiyle düzenlenen operasyonda Bedrettin Gündeş dahil 20 kişi gözaltına alındı. Bu sabah yapılan operasyonda, 2 şüpheli daha gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 8 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi. 
Emniyetteki sorgusu tamamlanan Bedrettin Gündeş, adliyeye sevk edilirken, diğer şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. 
Öte yandan 26 Eylül gecesi PKK'lı teröristlerce Tece Polisevi'ne yapılan saldırının ardından kentte düzenlenen operasyonda, 22 kişi gözaltına alınmıştı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez
2022-09-29 13:37:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mersin'de PKK/KCK operasyonunda yakalanan belediyenin daire başkanı adliyede
YEREL HABERLER Mersin'de PKK/KCK operasyonunda yakalanan belediyenin ...
Mersin'de araç çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Mersin'de araç çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı ...
Mersin'de teröristlerin çantalarındaki patlayıcıyı infilak ettirdiği an kamerada
YEREL HABERLER Mersin'de teröristlerin çantalarındaki patlayıcıyı ...
Mersin'de ruhsatsız diş kliniği kapatıldı
YEREL HABERLER Mersin'de ruhsatsız diş kliniği kapatıldı
Mersin merkezli PKK/KCK operasyonu: 7 gözaltı 
YEREL HABERLER Mersin merkezli PKK/KCK operasyonu: 7 gözaltı 
Eşinin sağlık ekibi çağırdığı evde bıçaklanmış bulundu, hastanede öldü
YEREL HABERLER Eşinin sağlık ekibi çağırdığı evde bıçaklanmış ...
Mersin merkezli PKK/KCK operasyonunda 7 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Mersin merkezli PKK/KCK operasyonunda 7 zanlı ...
Mersin'de ruhsatsız diş kliniği mühürlenip, kapatıldı
YEREL HABERLER Mersin'de ruhsatsız diş kliniği mühürlenip, kapatıldı
Mersin'de bıçakla yaralanan kadın hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Mersin'de bıçakla yaralanan kadın hayatını kaybetti
Türkan Şoray, adının verildiği pamuk çeşidinin hasadına katıldı
YEREL HABERLER Türkan Şoray, adının verildiği pamuk çeşidinin ...
Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak gazetecilerle buluştu
YEREL HABERLER Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak ...
Mersin’de tıra çarpan motosikletin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Mersin’de tıra çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 30 gözaltı kararı (2)
YEREL HABERLER Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 30 gözaltı kararı (2)
Mersin sahilinde koruma altındaki kum zambakları çiçek açtı
YEREL HABERLER Mersin sahilinde koruma altındaki kum zambakları ...
Polisevine terör saldırısında mahalle bekçisinin müdahalesi kamerada
YEREL HABERLER Polisevine terör saldırısında mahalle bekçisinin ...
Mersin'de DEAŞ operasyonunda yakalanan 9 zanlıdan 3'ü tutuklandı
YEREL HABERLER Mersin'de DEAŞ operasyonunda yakalanan 9 zanlıdan 3'ü ...
Mersin'deki DEAŞ operasyonunda 3 tutuklama
YEREL HABERLER Mersin'deki DEAŞ operasyonunda 3 tutuklama
Polisevi saldırısında 22 gözaltı (2)
YEREL HABERLER Polisevi saldırısında 22 gözaltı (2)
Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı
YEREL HABERLER Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 ...
Mersin´deki uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama
YEREL HABERLER Mersin´deki uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama
Mersin'de bir evden 2 traktör çöp çıkarıldı
YEREL HABERLER Mersin'de bir evden 2 traktör çöp çıkarıldı
Mersin Valisi Pehlivan, terör saldırısında yaralanan polis memurunu hastanede ziyaret etti
YEREL HABERLER Mersin Valisi Pehlivan, terör saldırısında yaralanan ...
Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 30 gözaltı kararı -Yeniden
YEREL HABERLER Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 30 gözaltı kararı ...
Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 30 gözaltı kararı
YEREL HABERLER Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 30 gözaltı kararı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.