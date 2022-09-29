Mersin'de, PKK/KCK şüphelisi daire başkanı adliyede (2)

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DAİRE BAŞKANI TUTUKLANDI

Mersin'de, terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Bedrettin Gündeş, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece, 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçlamasından tutuklandı. Gözaltına alınan 21 kişinin ise sorgusu sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez

2022-09-29 17:52:57



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