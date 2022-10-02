Astım hastaları bu mağarada şifa arıyor



Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin), (DHA)-MERSİN'in Anamur ilçesinde 20 milyon yıl önce oluştuğu sanılan ve astım hastalığını iyileştirdiğine inanılan Astım (Köşekbükü) Mağarası'nı yılbaşından bu yana 55 bin kişi ziyaret etti.

İlçeye bağlı Ovabaşı Mahallesi'nde 20 milyon yıl önce oluştuğu değerlendirilen ve 2 bin yıl önce bir çoban tarafından bulunan Astım (Köşekbükü) Mağarası'na ilgi sürüyor. Anamur Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Fatih Şen, normal şartlar altında yılda 45-50 bin ziyaretçiyi ağırlayan mağaranın geçen yıl pandemi nedeniyle 20-25 bin kişiyi ağırladığına dikkat çekerek, "Bu yılbaşından itibaren pandemi dönemine kıyasla ziyaretçi sayısı ikiye katlandı ve 55 bin civarına ulaştı. Ayrıca, Roma kralının astım hastası kızının da bu mağarada şifa bulduğu rivayet ediliyor" dedi.

Mağara hakkında bilgi veren Eski İlçe Milli Eğitim Müdürü Aziz Dağıstan da önceki dönemlerde mağaranın içerisinin çok dik ve kaygan olduğunu ancak hazırlanan proje kapsamında yapılan donatılar ve merdivenler sayesinde turistik özelliğe kavuşturulduğunu söyledi.

SABİT SICAKLIK

Öte yandan, mağara nem oranının yüzde 80, sıcaklığın 18 derecede sabit kalması ile dikkat çekiyor. 3 bölümden oluşan mağaranın birinci bölümüne 'Huzur', ikinci bölümüne 'Şifa', üçüncü bölümüne ise 'Dilek' adı verilmiş durumda. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mersin / Anamur Mithat ÜNAL

2022-10-02 11:53:03



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.