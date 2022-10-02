Çukurova Cup sona erdi



Mustafa ERCAN / MERSİN, (DHA) - Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen Çukurova Cup Hazırlık Turnuvası sona erdi

Çukurova Cup'ın son gününde Hatay Büyükşehir Belediyespor ile karşılayan Çukurova, normal süresi 71-71 biten müsabakayı 81-76 kazanarak, 3 galibiyetle turnuva birincisi oldu. İki başkent ekibini karşı karşıya getiren mücadelede ise Nesibe Aydın GSK, BOTAŞ'ı 68-55 mağlup etti.

Turnuvaya katılan takımların kaptanlarına; Servet Tazegül Spor Salonu ve Tenis Kompleksi Tesis Müdürü Berna Kulaç, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Mersin Temsilcisi Erdal Ceylan ve ÇBK Genel Koordinatörü Ender Ünlü tarafından şilt verildi. (DHA) DHA-Spor Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN

2022-10-02 19:18:26



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.