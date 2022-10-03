Mersin'de fuhuş operasyonu: 6 gözaltı 



Atike CEYLAN KAÇAR/ MERSİN, (DHA)MERSİN'in Silifke ilçesinde fuhuş yaptığı öne sürülen 5 kadın ile yer temin eden 1 kişi yakalanıp gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Silifke ilçesindeki pansiyonda fuhuş yaptırıldığını tespit etti. Şüphelilere yönelik operasyon düzenleyen ekipler, fuhşa aracılık eden pansiyon işletmecisiyle fuhuş yapan 5 kadını yakalayıp gözaltına aldı. Pansiyonda arama yapan ekipler 1 bilgisayar, 3 cep telefonu, 27 bin lira, 4 bin 590 euro ile 500 dolara el koydu. Fuhuş suçundan yakalanan yabancı uyruklu 2 kadın sınır dışı edilmek üzere Mersin İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi, 3 kadın hakkında adli işlem başlatıldı. Pansiyon işletmecisi sevk edildiği adliyede tutuklanıp cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Silifke Atike CEYLAN KAÇAR

2022-10-03 11:25:59



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.