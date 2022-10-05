Tarsus İdman Yurdu - Eşin Group Nazilli Belediyespor: 1-1

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Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)STAT: Tarsus

HAKEMLER: Demokrat Özgür Güneş, Harun Terin, Buğra Can Semercioğlu

TARSUS İDMAN YURDU: Abdulaziz Abdussamed, Cengiz (Dk. 78 Yusuf), Yılmaz Can (Dk. 66 Azad), Alperen (Dk. 78 Fatih Somuncu), Fatih Selimhan, Uğur (Dk. 88 Eyüpcan), Gökhan, Taha (Dk. 88 Artun), Volkan, Sefa

NAZİLLİ BELEDİYESHOR: Zekeriya, Mehmet (Dk. 60 Mert Özyıldırım), Çağrı, Fatih Tultak (Dk. 36 Hakkı), Nuh, Mert Er, Nurettin (Dk. 60 Şükrü Kağan), Alim (Dk. 84 Gökhan), Emre, Yılmaz Basravi (Dk. 36 Anıl), Hüseyin

GOLLER: Dk. 3 Cengiz (Tarsus İdman Yurdu) Dk. 90 Şükrü Kağan (Nazilli Belediyespor)

SARI KARTLAR: Cengiz, Alperen, Taha (Tarsus İdman Yurdu) Çağrı, Nuh (Nazilli Belediyespor)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Tarsus İdman Yurdu, sahasında Eşin Group Nazilli Belediyespor´la berabere kaldı. 1-1DHA-Spor Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2022-10-05 21:40:45



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