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Mersin merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 5 tutuklama

DHA

Mersin merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 5 tutuklama


Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN merkezli 5 ilde yasa dışı bahisle bağlantılı para transferine aracılık ettiği tespit edilip, gözaltına alınan kripto para cüzdanı sahibi 18 şüpheliden 5'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı bahisle bağlantılı para transferine aracılık ettiği saptanan kripto para cüzdanı sahiplerinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda yasa dışı bahisten elde edilen toplam 54 milyon 654 bin 443 dolar değerinde kripto paranın, KKTC üzerinden İngiltere'ye transfer edildiği belirlendi. Mersin, İstanbul, Adana, Antalya ve İzmir'de 4 Ekim'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. 23 adrese yapılan baskınlarda 18 şüpheli, gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadeleri için emniyete götürüldü. 4 şüpheli ifade işlemlerinin ardından serbest kaldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 14 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 5 şüpheli tutuklanırken, 9 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN
2022-10-07 10:40:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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