Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası başladı

Mustafa ERCAN Soner AYDIN / MERSİN, (DHA) Mersin'in ev sahipliğinde 5'inci kez düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası, 25 ülkeden 98 sporcunun katılımı ile başladı.

Uluslararası Cimnastik Federasyonu'nun müsabaka programında önemli bir yer tutan ve bu yıl 5'incisi düzenlenen Artistik Cimnastik World Challenge Cup başladı. Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, organizasyon öncesi milli sporcularla birlikte basın toplantısı düzenledi. Organizasyon her yıl önemini, katılımcı sayısını artırarak devam ettiğini kaydeden Çelen, "İlk yıllarda yaptığımız organizasyona bu kadar sporcu gelmemişti. Kaliteli sporcular gelmeye başladı. Cimnastik bütün sporların temeli. Biz cimnastik federasyonu olarak sporcu fabrikası görevini üstleniyoruz. Dünya şampiyonu, Avrupa şampiyonu, olimpiyat madalyalı sporcularımız oldu. Bu da bizim sorumluluğumuzu günden güne artırdı. Türkiye Cimnastik Federasyonu olarak son 8 yılda 12 ilden 81 ile, 1200 lisanslı sporcudan 120 bin lisanslı sporcuya, 600 yarışmacı sporcudan 25 bin yarışmacı sporcuya gelen bir yapımız oluştu. Burada hedeflerimiz çok büyük. Sporcularımızdan finaller ve madalyalar bekliyoruz. Bu yarışmadan sonra ana hedefimiz olan İngiltere'deki Dünya şampiyonası var. Olimpiyatların ile eleme müsabakaları. Bu yarışmalar bizim için hazırlık görevi görüyor. Sporcularımıza ve antrenörlerimize başarılar diliyor" dedi.

ARICAN: HER ALETTE MADALYA BEKLİYORUZ

Takım kaptanı Ferhat Arıcan ise açıklamasında, "World Challenge Cup'ın beşincisini düzenliyoruz. Hem organizasyonun sürekliliği hem de ne kadar güzel yapıldığını göstergesidir bu. Seneye de Antalya'da Avrupa Şampiyonası yapılacak. O yüzden sadece sportif başarılarını değil organizasyon anlamında da başarılarını konuşmak gerekir. Dünya Şampiyonası öncesi son yarışmamız, son provamız. Takım için çok önemli bir yarışma. Bu yarışmada Dünya Şampiyonası'nda yapacağız serileri deneyeceğiz, ne durumda olduğunu göreceğiz. Takım olarak hazırız. Takım olarak bu yıl çok büyük başarılar elde ettik. Kaptan olara gurur duyuyorum takımımla. Dünya Şampiyonası'nda ilk 8'e girerek dünya finali yapmak istiyoruz. Tarihte bir ilk olacak. Madalyalar hedefliyoruz. Challenge Cup da her alette madalya bekliyoruz" diye konuştu.

Uluslararası Cimnastik Federasyonu Erkekler Artistik Cimnastik Teknik Kurul Başkanı Arturs Mickevics da turnuvaya katılan tüm sporculara başarılar diledi.

ELEME MÜSABAKALARI BAŞLADI

Basın toplantısının ardından düzenlenen açılış seremonisiyle Mersin Olimpik Cimnastik Salonu'nda Artistik Cimnastik Word Challenge Kupası eleme yarışları başladı. Organizasyona 25 ülke ve 98 sporcu katıldı. Sporcular, organizasyonun ilk gününde kadınlar ve erkekler kategorisinde gerçekleşen eleme müsabakalarında ter döküyor. Türkiye'yi turnuvada erkeklerde Ferhat Arıcan, Adem Asil, İbrahim Çolak, Mehmet Ayberk Koşak, Sercan Demir ve Onur Çelik; kadınlarda ise Bilge Tarhan, Sevgi Seda Kayışoğlu, Bengisu Yıldız ve Derin Tanrıyaşükür temsil edecek. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Turnuvaya katılan sporcular

-Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen konuşması

-Takım kaptanı Ferhat Arıcan açıklamaDHA-Spor Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN-Soner AYDIN

2022-10-07 13:30:52



