Bakan Yanık: Politikalarımızın odağına her zaman aileyi alıyoruz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bir dizi programa katılmak için Mersin'e geldi. Programı kapsamında ilk olarak Mersin Valiliği, Akdeniz Belediyesi, AK Parti ve MHP İl Başkanlığını ziyaret eden Bakan Yanık, daha sonra Otizm Gündüzlü Bakım Merkezi Ziyaret ederek otizmli bireylerle bir araya geldi. Bakan Yanık, buradan yapımı tamamlanan ve bir ilk olan Gündüzlü Bakım ve Aktif Yaşam Merkezi´nin açılışı için merkez Mezitli ilçesine geçti.

'YAŞLILARIMIZIN DA BİREYSEL HAREKET ALANINI GENİŞLETMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Burada konuşan Bakan Yanık, bakanlık olarak politikalarının odağına her zaman aileyi aldıklarını belirterek, "Biz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, sosyal hizmetler alanında birçok özgün hizmet modeliyle başarı oranı yüksek bir süreç yürütüyoruz. Tüm faaliyetlerimizde yaşlanma sürecine yönelik bütüncül bir politika oluşturmayı ve hizmet sunumunda bulunmayı önceliyoruz. Yaşlılarımıza yönelik verdiğimiz hizmetlerde bizim temel yaklaşımımız, büyüklerimizin aileleri ve yakınlarıyla birlikte, bulundukları sosyal çevrede, aktif ve sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürmeleridir. Politikalarımızın odağına her zaman aileyi alıyoruz. Bu doğrultuda strateji belirliyor, sosyal hizmet uygulamalarımızı bu anlayışla geliştiriyor ve sunuyoruz. Kuruluş bakımı ihtiyacı olan yaşlılarımız için uzun süreli bakım hizmeti, kendi evinde yaşamını sürdürmek isteyenler için evde bakım, gündüzlü bakım hizmeti ve sağlık hizmeti desteği gibi çeşitli hizmetler veriyoruz. Toplumun her bireyi gibi yaşlılarımızın da bireysel hareket alanını genişletmek için çalışıyoruz. Bu anlamda yaşlılarımızın ihtiyaçlarının çeşitliliğini, özgünlüğünü ve farklılığını göz önünde bulunduruyoruz. Aktif ve sağlıklı yaşlanma bakışını destekleyecek kapsayıcı hizmetler geliştiriyoruz. Büyüklerimizin ve ailelerinin ihtiyaçları doğrultusunda, durumlarına uygun hizmet modellerinden faydalanmalarını sağlıyoruz. Çocuk, kadın, engelli, yaşlı veya sosyal yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın şartları eğer ailesinin yanında kalmaya müsaitse, hizmetimizi, aileyi desteklemeye dönük üretiyoruz. 500 bini aşkın engelli ve yaşlı vatandaşımızın ailelerine evde bakım ödemesi yapıyoruz" dedi.

'HAYATINA DOKUNDUĞUMUZ YAŞLILARIMIZIN SAYISINI ARTIRMAYI ÖNEMSİYORUZ'

Kendi öz bakımını yapabilecek durumda olan büyüklere evinde, günlük hayatlarını idame ettirecek hizmeti sağladıklarını belirten Bakan Yanık, "Ancak bazı durumlarda aile yanında hizmet vermek mümkün olmuyor. Böyle durumlarda büyüklerimizi kuruluş bakımına alıyoruz. Türkiye´nin dört bir yanına yayılmış huzurevlerimiz, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerimiz ve yaşlı yaşam evlerimiz ile büyüklerimize hizmet veriyoruz. Bugün itibarıyla yaklaşık 37 bin kapasiteli 449 huzurevi ile Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde yaklaşık 27 bini aşkın büyüğümüze hizmet veriyoruz. Bir de bugün burada hizmete açacağımız merkezimiz gibi aile ve kuruluş bakımı arasında geliştirdiğimiz modellerle hem hizmet alan vatandaşlarımıza hem de ailelerimize destek oluyoruz. Bakanlığımıza bağlı gündüzlü merkezlerde verilen hizmetlerle hayatına dokunduğumuz yaşlılarımızın sayısını artırmayı önemsiyoruz. Mersin özelinde bu sayılara baktığımızda, Bakanlığımıza bağlı 3 huzurevimizde 188 büyüğümüze bakım hizmeti veriyoruz. Yine Bakanlığımıza bağlı 1 Bakım ve Rehabilitasyon Merkezimizde 103 engelli vatandaşımıza hizmet sunuyoruz. Bu merkezde aynı zamanda gündüz bakım hizmeti de vereceğiz. Ruhsatlandırılması, finansmanı ve denetimi Bakanlığımız tarafından sağlanan 9 Özel Bakım ve Rehabilitasyon merkezinden ise 796 engelli vatandaşımız bakım hizmeti alıyor. Ayrıca, Mersin´de 17 bin 359 vatandaşımıza evde bakım yardımı ödemesi yapıyoruz" diye konuştu. Konuşmasın ardından kurdele keserek merkezin açılışını yapan Bakan Yanık, merkezi gezerek büyüklerle sohbet etti.

