Mersin'de konteyner gemisindeki 48 kilo kokaine 3 tutuklama

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Soner AYDIN/ MERSİN, (DHA)MERSİN Limanı'nda, muz yüklü konteynerde 48 kilo 800 kokain ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ekvador'dan gelen 'Delphis Riga' isimli ve Hong Kong bandıralı konteyner gemisinde uyuşturucu bulunduğu tespitiyle harekete geçti. Geminin limana yanaşmasıyla operasyonu başlatan ekipler, muz yüklü konteynerde narkotik köpekleri 'Brego' ve 'Miror' desteğyle arama yaptı. Konteynerin havalandırma boşluğunu açan ekipler, paketler halinde 48 kilo 800 gram kokain ele geçirdi. Uyuşturucuyla bağlantılı A.K., A.U.B., M.K., G.S. ve E.G.Ö. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. A.K., A.U.B. ile M.K., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, G.S. ve E.G.Ö. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

2022-10-08 10:50:05



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