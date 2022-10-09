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Türkiye, Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda 8 madalya kazandı

DHA

Türkiye, Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda 8 madalya kazandı


Mustafa ERCAN Soner AYDIN / MERSİN,(DHA)Türkiye Cimnastik Federasyonu'nun ev sahipliğinde Mersin'de düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda Türkiye; 2 altın, 4 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplamda 8 madalya aldı.
Türkiye Cimnastik Federasyonu'nun ev sahipliğinde Mersin'de düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası, Mersin Cimnastik Salonu'nda yapıldı. 3 gün süren organizasyonda 25 ülkeden 98 sporcu mücadele etti. Final müsabakalarını Mersin Valisi Ali İhsan Pehlivan ve Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen de yerinde takip etti.Paralel barda Ferhan Arıcan 1'inci, barfikste Adem Asil 2'nci, kadınlar yer aletinde Sevgi Seda Kayışoğlu 3'üncü, halkada Adem Asil 1'inci, İbrahim Çolak 3'üncü, kulplu beygirde Ferhat Arıcan 2'nci, kadınlar atma masasında Bilge Tarhan 2'nci, erkekler yer aletinde Adem Asil 2'nci oldu. Türk Milli Takımı; 2 altın, 4 gümüş ve 2 bronz madalya alarak İngiltere'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası öncesi prova yaptı.
TÜRKİYE CİMNASTİK FEDERASYONU BAŞKANI SUAT ÇELEN: 7, 8 YIL ÖNCESİNDE FİNALİMİZ OLMUYORDU, ŞİMDİ MADALYA SAYILARIMIZI SÖYLEMEKTE GÜÇLÜK ÇEKİYORUZ
Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Dünya Şampiyonası öncesi Türk Milli Takımı'nın büyük bir performans gösterdiğini belirterek, "Biz burada kaldığımız finallerde erkeklerde 2 altın, 3 gümüş, bir bronz, kadın sporcularımızda da 1 gümüş, bir bronz madalya ile müsabakayı kapattık. Şimdi geriye dönüp baktığımızda 7-8 yıl öncesinde finalimiz olmuyordu. Şimdi madalya sayılarımızı söylemekte güçlük çekiyoruz. O yüzden gerçekten sporcularımızı yetiştiren hocalarımızla, kulüpleri ve aileleri ile gurur duyuyoruz. Tüm dünyada temel spor olarak adlandırılan cimnastik branşının ülkemizde de gelişmesi Türk sporunun gelişmesine büyük bir katkı vermesi bizi de ayrıca mutlu ediyor" dedi.
FERHAT ARICAN: DÜNYA ŞAMPİYONASINDA TAKIM OLARAK FİNAL YAPMAK İSTİYORUZ
Paralel barda birinci olarak altın madalya alan Ferhat Arıcan, World Challenge Cup'ın kendileri için çok iyi geçtiğini dile getirip, "Bugün toplamda 8 madalya kazandık. Bizim için çök önemli madalyalar. Çünkü dünya şampiyonası öncesi bir prova yapmış olduk. Hedefimiz de dünya şampiyonasıdır. Dünya şampiyonasında takım olarak final yapmak istiyoruz. Bunu başaracak kapasiteye de sahibiyiz. Ayrıca bireysel madalyalar da almak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. O yüzden bu yarışma, dünya şampiyonası öncesi çok iyi geçti" diye konuştu.
İBRAHİM ÇOLAK: KÜRSÜDE OLMAK BENİ BİR KEZ DAHA MUTLU ETTİ
Milli sporcu İbrahim Çolak, her şeye rağmen şampiyonaya katıldığı için çok mutlu olduğunu kaydederek, "2 ay önce elimden ameliyat olmuştum. Normalde bu yarışmaya gelemeyecektim ama çok şükür hızlı iyileştim ve burada bir performans sergileyebildim. Sonucunda kürsüde olmak beni bir kez daha mutlu etti. Dünya şampiyonası öncesi durumumu görmüş oldum. Eksiklerimi görerek tamamlayıp takımıma dünya şampiyonasında destek sağlayacağım" ifadesini kullandı.    
Bir altın 2 gümüş madalya alan Adem Asil ise, şampiyonanın kendileri için çok iyi geçtiğini vurgulayarak, dünya şampiyonasına takım olarak hazır olduklarını ve daha iyi sonuç alacaklarını aktardı.
BAKAN KASAPOĞLU'NDAN MİLLİ CİMNASTİKÇİLER İÇİN TEBRİK MESAJI
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mersin'de düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda 2'si altın, 4'ü gümüş ve 2'si bronz olmak üzere 8 madalya kazanan milli cimnastikçileri tebrik etti. 
Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;
"Ülkemizin ev sahipliğinde Mersin'de düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda paralel bar aletinde altın madalya kazanan Ferhat Arıcan ile halka aletinde altın madalyanın sahibi olan Adem Asil'i tebrik ediyorum. Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda 4 gümüş ve 2 bronz madalya kazanan sporcularımızı da kutluyorum. Milli sporcularımızın elde ettiği madalyalarda emeği geçenleri tebrik ediyorum. Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Türk sporcuların performansından görüntü
Ödül alanlardan görüntü
Ödül alan Türk sporcular
Federasyon Başkanı Suat Çelen'in konuşması
Ödül alan Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak, Adem Asil ile röp
Genel ve detayDHA-Spor Türkiye-Mersin / Yenişehir Mustafa ERCAN-Soner AYDIN
2022-10-09 22:33:30

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