İcraya giden avukat saldırıya uğradı (2)

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TUTUKLANDI

Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Kızılmurat Mahallesi'ndeki bir iş yerine icra yolu ile tahliye kararını bildirmeye giden avukat Sertaç Hayta´ya sözlü ve fiziki saldırıda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan H.K., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakim karşısına çıkan H.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2022-10-11 21:38:02



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