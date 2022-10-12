2 kedi ve 1 köpeğin zehirlenmesinde gözaltına alınan şüpheli serbest

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Soner AYDIN/ MERSİN, (DHA)-MERSİN'in Toroslar ilçesinde ölü bulunan 2 kedi ile 1 köpeğin zehirlendiği iddiasıyla ilgili gözaltına alınan C.Y., adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kepirli Mahallesi'nde 2 kedi ile 1 köpeğin can çekiştiğini görenler, jandarmaya haber verdi. İhbarla bölgeye İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (Haydi) ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Zehir verilerek öldürüldüğü değerlendirilen hayvanlar, inceleme için alınıp, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü laboratuvarına götürüldü. Bölgede geniş çaplı çalışma başlatan jandarma ekipleri, şüpheli olarak belirlenen C.Y.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle adliyeye sevk edilen C.Y., nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

2022-10-12 15:32:25



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