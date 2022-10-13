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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin'de 11 yıl önceki hurdacı cinayetinde katil patron çıktı

DHA

Mersin'de 11 yıl önceki hurdacı cinayetinde katil patron çıktı


Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de 11 yıl önce öldürülen hurdacı Mehmet Tekin'in (30) cinayet şüphelisi olarak hurda işinde patronu olan S.Y (41) yakalandı. Tekin ile S.Y.'nin  30 TL'lik alacak tartışmasıyla kavga ettikleri, bu sırada S.Y'nin başına sert bir cisimle vurduğu Tekin'in, beyin kanamasından öldüğü ortaya çıktı.
Olay, 6 Ocak 2011'de  Toroslar ilçesine bağlı Kurdali Mahallesi'nde meydana geldi. Başına sert Cinayet Büro Amirliğince faili meçhul cinayet dosyası tekrardan incelendi. Mehmet Tekin'in hurdacılık yaptığı tespit edilip, olay tarihinde kent genelinde hurdacılık yapan ve onun arkadaş çevresi olan çok sayıda kişiyle görüşmeler yapıldı. HTS incelemeleri, saha çalışmaları ve alınan tanık ifadeleri neticesi elde edilen bilgilere göre olayın olduğu yer, şüpheli S. Y ile Mehmet.Tekin´in geliş gidiş yolları tespit edilerek, güzergahtaki çok sayıda mahalleli ile görüşme yapıldı.
MUŞ'TA YAKALANDI
Görüşmelerin ardından, Mehmet Tekin'in  o dönem hurda işinde patronu olan S.Y. ile arasındaki 30 TL'lik alacak konusu yüzünden çıkan tartışma sonrası darbedildiği ve beyin kanamasından öldüğü tespit edildi. Olaydan 1 yıl sonra kentten ayrılan S.Y., Muş'ta yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Y., çıkartıldığı nöbetçi mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN
2022-10-13 11:33:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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