Erdemir ile Zonguldak Valiliği ve Karadeniz Ereğli Kaymakamlığı arasında protokol imzalandı



İSTANBUL, (DHA) Yassı çelik üreticisi Erdemir, Karadeniz Ereğli´de Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi bünyesinde bulunan ve üniversite kampüsü olarak tahsis edilmiş alana inşa edilecek fakülte ve eğitim binalarına destek sağlanmasına ilişkin bir protokol imzalandığını duyurdu.Erdemir ile Zonguldak Valiliği ve Karadeniz Ereğli Kaymakamlığı arasındaki protokol, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Karadeniz Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Erdemir Genel Müdürü Niyazi Aşkın Peker ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Sinan Bozkurt'un katılımıyla 13 Ekim 2022 tarihinde imzalandı.Şirket, Karadeniz Ereğli´de 57 yıldır görev yapıyor. Kuruluşundan bugüne bölgenin eğitim alanındaki ihtiyaçlarını mümkün olduğunca karşılayarak, Türkiye´nin geleceği olan gençlere katkısını sürdürüyor. DHA-Eğitim Türkiye-Mersin / Merkez DHA

2022-10-14 12:24:58



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