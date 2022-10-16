Mersin'de, çalılıkta erkek cesedi bulundu



Okan ÇALIŞKAN/ TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN'in Çamlıyayla ilçesinde, çalılıkta erkek cesedi bulundu. Cesedin Şevki K.'ya (58) ait olduğu belirlendi.

Olay, ilçeye bağlı Korucak Mahallesi'nde meydana geldi. Çalılık ve kayalıkta hareketsiz bir kişinin yattığını görenler, durumu 112 Acil Servis Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, isminin Şevki K. olduğu öğrenilen kişinin yaşamını yitirdiği belirledi. Şevki K.'nın cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Tarsus Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2022-10-16 19:30:42



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