Destici: Maden kazalarında Avrupa'ya göre ortalamanın üzerinde can kaybı veriyoruz

Mustafa ERCANSoner AYDIN/ MERSİN, (DHA)BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Bartın´da meydana gelen maden faciasıyla ilgili "Kömür maden ocaklarında meydana gelen kazalarda Avrupa ile kıyasladığımızda ortalamanın üzerinde can kaybı veriyoruz. Bu patlamadan da gerekli dersleri çıkartıp, her türlü tedbirin alınması gerekmektedir" dedi.

BBP Başkanı Mustafa Destici, partisinin Olağan 2´nci İl Kongresine katılmak üzere Mersin´e geldi. Merkez Toroslar ilçesindeki Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongreye Destici´nin yanı sıra, bölge milletvekilleri, belediye başkanları, il ve ilçe teşkilatları ile partililer katıldı.

Destici, kongrede oy kullanma işlemi öncesi konuşma yaptı. Konuşmasına Bartın´da maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenleri rahmetle anarak başlayan Destici, 2Devletimiz ilk andan itibaren tüm imkanlarıyla orada oldu. Tüm imkanlar seferber edildi. Tabii bunu söylerken kömür maden ocaklarında meydana gelen kazalarda Avrupa ile kıyasladığımızda ortalamanın üzerinde can kaybı veriyoruz. Şimdi burada problem var, bir eksiklik, noksanlık var. Bu patlamadan da gerekli dersleri çıkartıp, her türlü tedbirin alınması gerekmektedir. Bakın şu anda o ocak kapatıldı, üretim durduruldu. 5 savcımız şu anda bu hadisenin nasıl meydana geldiği, burada bir hata ihmal, kusur var mıdır, bunu araştırıyorlar. Bir hata, ihmal, kusur varsa bu mutlaka ortaya çıkarılmalı ve hak edenler de hak ettiği muameleyle yüzleşmelidirler" dedi.

'TERÖR SADECE CANIMIZI ALMADI, MALIZIMI, GELECEĞİMİZİ DE ALDI'

"Ülkemiz 40 yılı aşkın bir süredir baş belası bir terör örgütüyle mücadele ediyor" diyen Destici, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu terör örgütü Türkiye'nin başına özellikle bela edilmiştir. Bunu herkesin bilmesi gerekir. Bu başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere emperyalistler tarafından kurdurulmuş, desteklenmiş, beslenmiş, büyütülmüştür. Buradaki amaç ve gayeleri buradaki zayıflatmaktır. Türkiye'nin güçlenmesini engellemektir. Türkiye'nin büyümesini engellemektir. Bakın biz 40 yılda bir trilyon dolardan fazla para harcadık PKK'yla mücadelede. Bu ne demek biliyor musunuz? Şu anda iç, dış, kamu özel borcu ne kadar? Dört yüz doksan milyar dolar. Yani PKK'ya harcadığımızın yarısından. Eğer bir trilyon doları PKK'yla mücadeleyi harcamasaydık bugün bizim dış borç diye bir meselemiz yoktu. İç borç diye bir meselemiz yoktu. Faiz diye, enflasyon diye, hayat pahalılığı diyen bir meselemiz yoktur. Ha bu tek başına bir şey mi? Hayır. Ama en büyük sebebi bu olduğunu bilelim. Yani terör bizim sadece canımızı almadı, bizim malımızı da aldı, bizim geleceğimizi de aldı, bizim istikbalimize de kast etti."

Konuşmasının ardından partiye yeni katılan 200 kişi adına bazı üyelere rozet takan Destici, partisinin Mersin İl Başkanlığı ve Mezitli İlçe Başkanlığı binaları ile Alperen Ocakları İl Başkanlığı binasının açılışlarını yaptı. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Mersin / Toroslar Mustafa ERCAN-Soner AYDIN

