Mersin'de 'kolay kredi' operasyonu: 12 gözaltı



Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)MERSİN merkezli 3 ilde 'kolay kredi' vaadi ile birçok kişiyi dolandıran çeteye yönelik operasyonda 12 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'kolay kredi' vaadi ile vatandaşlara kolaylık sağlayacaklarını belirterek, kandırıp, dolandırıcılık yapan suç örgütünü tespit etti. Ekipler, 1 yıl süren titiz çalışmanın ardından geçim sıkıntısı çeken birçok vatandaşı dolandırarak, mağdur eden, aralarında eski banka çalışanlarının da olduğu 12 şüpheliyi belirledi. Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin, Adana ve Yozgat'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. 11 adrese baskın yapan ekipler, 1'i kadın 12 kişiyi gözaltına aldı. Ekipler, 1 adet tabanca ile çok sayıda dijital materyale de el koydu. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN

2022-10-17 12:06:01



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