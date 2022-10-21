Çavuşoğlu: Türkiye, dünya siyaset sahnesinin en önemli aktörleri arasında (2)



'ENERJİDE KRİZ YAŞAMIYORUZ'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mersin'de 'Şehir Buluşmaları' kapsamında STK temsilcileri ve iş insanlarıyla toplantıda bir araya geldi. Toplantı öncesi konuşan Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin enerji açısından sıkıntı içerisinde olmadığını kaydetti. Bakan Çavuşoğlu, "Avrupa'da ciddi bir enerji krizi beklenirken, bizde bu endişenin olmaması tesadüf değil. Biz henüz enerji üreten ya da enerjide yeterli bir ülke değiliz. Dışa bağımlı bir ülkeyiz. Evet, Karadeniz'de bir rezerv bulduk. Farklı yerlerde yine petrol çalışmalarımız da meyvelerini veriyor ama halen dışa bağımlıyız. Niye bu kadar ülke enerji konusunda sıkıntı çekerken, fiyatlardan bahsetmiyorum sadece, 'bu kışı nasıl geçireceğiz' diye endişelenirken, 'Bu kış için depolar, rezervler var ama 2023 nasıl olacak' diye düşünürken, biz Türkiye olarak böyle bir dert içinde değiliz. Evet, fiyatlar, dünya fiyatları yükseldiği için bizde de yükseliyor. 400 dolara aldığınız Rusya'dan gaz, 1500 dolarlara çıkıyor, bu kaçınılmaz. Dolayısıyla biz bu anlamda da bugün kriz çekmiyorsak, yani krizi yaşamıyorsak, böyle bir dert içinde değilsek, bu 20 yıldır izlediğimiz politikaların da bir yansımasıdır. İnşallah bundan sonraki süreçte de bu stratejik adımlarımızı devam ettireceğiz" dedi.

'YATIRIMLAR BİZİ LOJİSTİK OLARAK DÜNYAYA BAĞLIYOR'

Türkiye'nin ihracat rakamlarına da değinerek, Mersin'in en fazla ihracat yapan illerinden bir tanesi olduğuna vurgu yapan Bakan Çavuşoğlu, "Mersin 3,65 milyar dolar ihracatla Türkiye'de ilk 7 içerisinde. 2021 yılında Mersin'in ihracatı benim rakamlarıma göre 2,6 milyar dolar. Bu yıl ilk 8 ayda bile geçen seneki rakamı neredeyse ikiye katlayan bir şehrimizden bahsediyoruz. Bu ne demektir? Mersin Limanı'ndan daha fazla ürün yurt dışına çıkıyor demektir, bu daha fazla üretim demektir. Daha fazla istihdam ve zenginleşme demektir. Yine yollar, havaalanları, köprüler, tüneller, enerji santralleri, okullar gibi altyapı yatırımları demektir. Yapılan bu yatırımlar bizi lojistik olarak dünyaya bağlıyor. İş gücü kalitemizi ve rekabet gücümüzü de aynı şekilde artırıyor" diye konuştu.

'KÜRESEL ÖLÇEKTE KRİZLERE ÇÖZÜM ARAYAN BİR TÜRKİYE VAR ARTIK'

Bakan Çavuşoğlu, devamında şöyle konuştu:

"Dış politikanın iki amacı var. Birincisi ülkenin güvenliğini arttırmak, ikincisi refahını arttırmak. Güvenlik olmadan refah, refah olmadan da güvenlik olmaz. Bunu hepimiz biliyoruz, yaşıyoruz, yaşadık. Biz de dış politikamızda yükselen gücümüzle çevremizden bir güvenlik ve refah atmosferi oluşturuyoruz. Etrafımızdaki ateş çemberinin bize etkilerini en aza indirmeye çalışıyoruz. İşte Rusya'da, Ukrayna'da yaşanan sorunların gölgesi Erdemli'deki seralarımızın üzerine düşmesin diye gayret sarf ediyoruz. Yine Suriye'de, Irak'ta, Libya'da etkin olmamız, güvenliğimiz, huzurumuz için. Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'ta, Ege'de, Yunan ve Rum'un sinsi planlarına karşı duruyorsak gelecek nesillerimiz için. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ara buluculuğumuz, İstanbul Tahıl Anlaşması, esir değişimi, Zaporijya Nükleer Santrali'nde kolaylaştırıcılığımız hep bundan. Sadece etrafımızdaki yangınları söndürmekle yetinmeyip, küresel ölçekte krizlere çözüm arayan bir Türkiye var artık. Çünkü dış politikamız kadim medeniyetimizin değerleri üzerine kurulu. Bizler 3 kıtaya ve yedi iklime nizam vermiş, adalet dağıtmış bir ecdadın torunlarıyız. Milletimizin de soydaşımızın da dünyadaki mazlumların da bizden beklentisi dünyada adalet ve barışın bayraktarlığını yapan bir Türkiye. Afrika'da, Kafkasya'da, Balkanlar'da, Asya'da bunları görüyoruz. Cumhurbaşkanımızın deyimiyle 'Daha adil bir dünya için' mücadelemizde onların desteği ve duasını hissediyoruz. Güçlünün değil, haklının yanındayız. İnsani dış politikamız dünyanın her yerindeki etkinliğimize katkı sağlıyor. Hep birlikte yavrularımıza daha güçlü bir Türkiye bırakmak için çalışmaya devam edeceğiz."

Toplantı, daha sonra basına kapalı devam etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN-Soner AYDIN

2022-10-21 14:57:32



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