Çavuşoğlu, polisevi saldırısında yaralanan polisi evinde ziyaret etti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



MERSİN, (DHA)DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mersin'de polisevine yönelik düzenlenen terör saldırısında yaralanan polis memuru Abdulkadir Öztürk'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, beraberindeki Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ve bölge milletvekilleriyle, 26 Eylül'de Mezitli Polisevi'ne yönelik düzenlenen terör saldırısında yaralanan polis memuru Abdulkadir Öztürk'ün evine gitti. Bakan Çavuşoğlu, evde tedavisi süren Öztürk ile görüştü, kendisine ve ailesine 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez MERSİN, (DHA)

2022-10-22 11:55:36



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.