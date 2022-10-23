Evden çıkamıyor, damadının sırtında hastaneye gidiyordu; akülü sandalyeye kavuştu



Mustafa ERCAN-Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de 9 yıl önce sol bacağı, geçen yıl ise sağ bacağı diz altından kesilen ve tekerlekli sandalyesi olmadığı için 1 yıldır eve mahkum yaşayan, damadının sırtında hastaneye giden Ali Doğan'a (68), hayırseverlerin desteği ile akülü sandalye alındı.

Toroslar ilçesine bağlı Zeki Ayan Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuk babası Ali Doğan'ın, 2013'te yaşadığı damar tıkanıklığı rahatsızlığı nedeniyle sol bacağı diz altından kesildi. Doğan devam eden rahatsızlığı nedeniyle bu defa da sağ bacağını kaybetti. 1 yıldır eve mahkum olan Doğan'ı hastaneye damadı sırtında götürüp getirmeye başladı. Komşuları, maddi durumu iyi olmayan Doğan'a akülü sandalye alınması için Tohum Toprağa, Engelliler Topluma Emanet Topluluğu ile iletişime geçti. Hayırsever vatandaşlar, Doğan için akülü sandalye temin etti. Doğan'ı yaşama bağlayacak olan akülü sandalye, evinin önüne getirildi. Akülü sandalyesine binen Doğan, kendi kontrolünde hareket etmenin keyfini çıkardı.

Ali Doğan, "Çok zor günler geçirdim. Evden dışarı çıkamıyordum. Damadım sağ olsun beni hastaneye götürüp getiriyor. Şimdi akülü sandalyeye kavuştum. Hayırsever vatandaşlarımıza teşekkür ederim" dedi.

'ÇOK ZORLUK ÇEKİYORDU'

Tohum Toprağa, Engelliler Topluma Emanet Topluluğu Kurucusu Halil Öz ise hayırseverlerin desteği ile Mersin'de bugüne kadar binden fazla tekerlekli sandalye verdiklerini kaydetti. Öz, "8 yıl önce 'Tohum Toprağa, Engelliler Topluma Emanet'tir diyerek bu yola çıktık. Ali amcamızın da sesini duyduk. Damadının sırtında belediye otobüslerinde hastaneye gidip geliyormuş. Manuel sandalyesi bile olmamış. Çok zorluk çekiyordu. Engelli vatandaşlarımıza destek olan herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Mersin / Toroslar Mustafa ERCAN-Soner AYDIN

2022-10-23 10:59:14



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