Kızkalesi sahilinde turistler denize girdi



Ali Rıza EREN/MERSİN,(DHA)-MERSİN'in önemli turizm noktalarından Kızkalesi sahilinde yabancı turistler, sonbahar güneşi ile birlikte deniz ve kumun tadını çıkarıyor.

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Kızkalesi, sonbahara rağmen yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor. Hissedilen hava sıcaklığının 30, deniz suyu sıcaklığının 26 derece olduğu Erdemli ilçesinde yabancı turistler, deniz ile kumun keyfini çıkarıyor. Güneşlenerek kitap okuyup, sahilde yürüyüş yapan turistler, tekne gezilerine de çıkıyor. Belçikalı Karine Jansegers ile arkadaşı Nichette Ghyoot, 15 yıldır Kızkalesi'ne geldiklerini, Türkçe öğrenmeye bile başladıklarını söyledi. Türkçe konuşan Jansegers, "Kızkalesi'nde hava, plaj ve insanlar çok güzel" dedi.

'YAZ SEZONUNU DOLU, DOLU GEÇİRDİK'

Kızkalesi Turizm ve Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin Öztop ise yaz sezonunu dolu dolu geçtiğini belirterek, "Sezon boyu rezervasyonlar üst düzeydi. Özellikle Rusya'dan gelen misafirler, Mersin'in tamamına yayılmış durumda. Buradaki esnaf da bundan faydalanıyor. Malum ekim ayındayız, Türkiye'nin birçok noktası soğuk hatta eksilerde olduğunu izliyoruz. Burada tam tersi, inanılmaz bir sıcaklık. Denizin ortasındaki insanlar, şu an 26 derecede yüzebiliyor, bu son derece önemli ve özel bir nokta. Herkesi bu denizin tadını çıkartmaya davet ediyoruz. Kasım ayının sonuna kadar denize giriliyor. Denizimiz çok sıcak ve ideal" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mersin / Erdemli Ali Rıza EREN

2022-10-23 12:27:43



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