Tarsus Yarı Maratonu tamamlandı



Okan ÇALIŞKAN / TARSUS (Mersin), (DHA) Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen 14'üncü Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu'nda Türk kadın atletler ilk 3 dereceyi kimseye kaptırmazken, erkeklerde Kenyalı atlet Benard Cheruiyot Sang 1.05.16 derecesi ile ipi göğüsleyerek birinci oldu.

14'üncü Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu öncesi Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan stantlarda çip dağıtımının yanı sıra, sporculara tişört ve çanta teslimleri yapıldı. Yurt dışından birçok sporcunun katılım gösterdiği maratona, birçok kentten de bireysel veya takım halinde katılım için kayıt yaptırıldı. Festival havasında gerçekleşen maraton organizasyonunda Cumhuriyet Meydanı'nda makarna partisi, çeşitli ikramlar ve kurulan stantlarda çeşitli aktiviteler yapıldı. Kent orkestrasının sahne alarak renk kattığı programda, halk oyunları ekipleri, zumba gösterisi ve yerel müzik grupları da yer aldı.

Startla başlayan 21 kilometrelik yarı maraton, 447 sporcunun katılımıyla Cumhuriyet Meydanı'nda başladı. İlçedeki tarihi mekanların da bulunduğu parkurda maraton aynı yerde son buldu.

Maratonun erkekler klasmanında Kenyalı Benard Cheruiyot Sang 1.05.16 derecesi ile birinci, Türk atlet Sezgin Ataç 1.05.17 derecesi ile 2'nci, Etiyopyalı Fetene Alemu Regasa 1.06.18 derecesi ile 3'üncü olarak tamamladı.

Kadınlar klasmanında ise Türk atletler ilk 3 sırayı kimseye kaptırmazken, Fatma Karasu 1.13.56 derecesi ile birinci, Yayla Günen 1.13.56 derecesi ile 2'nci, Bahar Atalay 1.14.34 derecesi ile 3'üncü oldu.

Maraton kapsamında düzenlenen 3 kilometrelik halk koşusu ise vatandaşlarda büyük ilgi görürken, 14'üncü Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu renkli görüntülerle tamamlandı.DHA-Spor Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2022-10-23 17:30:18



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.