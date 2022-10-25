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Akkuyu NGS'de acil durum birimleri için eğitim seminerleri düzenlendi

DHA

Akkuyu NGS'de acil durum birimleri için eğitim seminerleri düzenlendi


Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)-MERSİN'in Gülnar ilçesinde, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) sahasında, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile itfaiye ve orman müdürlüğü çalışanlarına yönelik eğitim seminerleri düzenlendi. Operasyonel hizmetlerin temsilcileri bir ay boyunca yoğun bir eğitim aldı. Çalışanlar, yapım aşamasındaki nükleer santralin ve yangın biriminin kesintisiz çalışmasını sağlayan komplekslerin yangın güvenliği birimine ait organizasyon yapısı hakkında bilgi edinmenin yanı sıra, nükleer santrallerde yangın güvenliği alanındaki ulusal mevzuatın nasıl işlediğini öğrendiler. Çalışanlar ayrıca kontrol sisteminin teknik araçlarının özelliklerini de inceledi.Seminerlere Mersin, Adana, Antalya, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya, Kilis, Niğde, Osmaniye, Karaman ve Hatay Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlıkları ile (AFAD) itfaiye ve orman müdürlüklerinden 100'ün üzerinde temsilci katıldı. Seminerlere katılanlar için Akkuyu NGS sahasında geziler düzenlendi. Katılımcılar, inşaatı devam eden nükleer santralin tesislerini, inşaatçıların yerleşim alanlarını ve yangından korunma tesislerini inceledi.Seminerler sırasında, nükleer enerji endüstrisi, Akkuyu NGS ve NGS'lerdeki radyasyondan korunma programları hakkında genel bilgilere özellikle değinildi. Her seminerin sonunda simülasyonla yangın söndürme tatbikatı yapıldı. Mersin Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye birimleri ile Akkuyu Nükleer İtfaiye Birimi arasındaki güçlü koordinasyon sayesinde simülasyonla yangının söndürülmesi, kesintisiz su temini ve etkileşimin organize edilmesi alanlarında ortak eylemlerin koordinasyonu kolay hale geldi. İtfaiyeciler ayrıca, Akkuyu NGS sahasına en yakın yerleşim yeri olan Büyükeceli mahallesinde görev yapan itfaiye birimlerinden yangınla ilgili bilgi alma ve ek birimler gönderme prosedürünü de deneyimledi."İTFAİYE BİRİMLERİNİN BİRLİKTE HAREKET ETMESİ ÇOK ÖNEMLİ"Mersin İtfaiye Daire Başkanlığı Müdahale ve Koordinasyon Şube Müdürü Ali Temiz, acil durumlarda birlikte hareketin önemine dikkat çekerek, "İtfaiye birimlerinin birlikte hareket etmesi, deneyimlerini ve çalışmalarını organize etme ilkelerini paylaşmaları çok önemli. Bu yaklaşım, profesyonel olarak hareket etmemizi ve bölgede yüksek düzeyde güvenliği sağlamamızı mümkün kılar. Akkuyu NGS sahasındaki meslektaşlarımızla iş birliğine devam etmeyi umuyoruz" dedi."PROSEDÜRLER HAKKINDA EK BİLGİ ALMAK EĞİTİMİN TÜM KATILIMCILARI İÇİN YARARLI"Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Osmaniye Bölge Müdürü Ali Ercan Gökgül, eğitimin de onlara önemli kazanım sağladığını belirterek "Akkuyu NGS ile birlikte ilimizde yangın güvenliği önlemleri artırılıyor. Artık nükleer santral inşaat sahasında yangın güvenliğini sağlamak için çalışmaların nasıl organize edildiğini biliyoruz. Bu konuyu bölgedeki diğer acil servislerden meslektaşlarımızla tartıştık. Radyasyondan korunma önlemlerinin uygulanmasına ilişkin ilke ve prosedürler hakkında ek bilgi almanın eğitimin tüm katılımcıları için yararlı olduğundan eminim" diye konuştu"BU TÜR SEMİNERLERİN DÜZENLİ OLARAK YAPILMASI BİZİM İÇİN FAYDALI"Kayseri İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Eğitim Merkezi Daire Başkan Yardımcısı Hasan Say ise seminerin kendilerine büyük fayda sağladığını kaydederek, "Yapım aşamasında olan Akkuyu NGS sahasında yangın söndürme sistemlerinin işleyişini inceleyerek üç gün geçirdik. İtfaiye birimlerinin çalışmalarını, yapısını öğrendik, tatbikatlar sırasında koordineli çalışmalarını gözlemledik. Yeni bilgiler edindik. Eğitimden, derslerden, eğitmenlerin yardımından ve tüm soruları hevesle yanıtlamalarından memnunuz. Bu tür seminerlerin düzenli olarak yapılmasının bizim için faydalı olacağını düşünüyorum" ifadesini kullandı.Adana İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Arama Kurtarma Teknisyeni Bülent Güleç de seminerlerle ilgili olarak şu değerlendirmelerde bulundu:"Akkuyu NGS sahasındaki üç günlük eğitim sırasında, NGS itfaiyesinde görev yapan arkadaşlarımızın çalışmalarına tanıklık ettik. Sahayı gezdik ve itfaiye ekibiyle tanıştık, eğitimlerini ve çalışmalarını öğrendik. Çeşitli olayların simülasyonları üzerinde çalıştık. Eğitim çok verimli geçti. Akkuyu NGS'deki eğitmenlerimize ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."Akkuyu Nükleer Yangın Güvenliği Bölümü Müdürü Roman Melnikov da seminerlerin başarısı hakkında şunları söyledi:"Akkuyu NGS uzmanlarının çalışmalarının kesinlikle her alanında güvenlik kültürü en büyük önceliktir. Yangın güvenliği, uzmanlarımız için de belirleyici ve esastır. İtfaiyeciler günün her saatinde görev başındalar ve deneyimleri Türkiye Cumhuriyeti'ndeki diğer itfaiye birimleri ve ormancılık müdürlüklerinden meslektaşlarımız için faydalı oldu. Seminerlerin sonuçlarının ardından gelen olumlu geri bildirimler bizi özellikle memnun etti. Mersin'de geçen yıl çıkan orman yangınlarının söndürülmesi, uzmanlarımızın niteliklerini ve yüksek düzeyde koordinasyonunu kanıtlamıştır. Deneyimlerimizi paylaşmaya hazırız." (DHA) DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez
2022-10-25 11:02:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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