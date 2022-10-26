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Mersin'de silahlı kavgaya karışan 2 çeteye operasyon: 5 gözaltı

DHA

Mersin'de silahlı kavgaya karışan 2 çeteye operasyon: 5 gözaltı


Mustafa ERCANSoner AYDIN/ MERSİN, (DHA)MERSİN'de, Oto Galericiler Sitesi'nde İ.N. (23) ve S.E.'nin (24) yaralandığı silahlı kavganın, iki çete arasında yasa dışı bahis ve dolandırıcılıktan elde edilen paraların paylaşılamamasından çıktığı belirlendi. Polis, her iki çeteye yönelik düzenlendiği operasyonda 5 şüpheliyi gözaltına aldı. 
Dün, merkez Toroslar ilçesi Korukent Mahallesi'ndeki Mersin Oto Galericiler Sitesi'nde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada İ.N. ve S.E., vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yaralandı. Yaralıların ambulanslarla hastaneye kaldırılmasının ardından başlatılan soruşturmada kavganın, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık suçlarını gerçekleştiren iki çetenin, suçtan elde ettikleri paraları paylaşmamasından kaynaklandığı belirlendi. Soruşturmayı derinleştiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, her iki çeteyi de deşifre etti. Savcılığın, şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından KOM ekipleri, özel harekat timlerinin desteğiyle iki çeteye yönelik operasyon düzenledi. Çete üyelerinin evlerine eş zamanlı yapılan baskında V.C., Y.E., İ.N., S.E. ve Y.T. gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise 4 adet ruhsatsız tabanca ile 57 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Operasyonda, adresinde bulunmayan ve firari durumdaki bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.
ÇATIŞMA ANI KAMERADA
Öte yandan, çatışma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde; galeride yürüyen İ.N. ve S.E.'nin yanına otomobille gelen grup dışarı çıkarak ateş etmeye başladığı, karşılıklı yaşanan çatışmanın ardından grubun kaçarak uzaklaştığı yer aldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCANSoner AYDIN
2022-10-26 00:23:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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