Otomobilin yayaya çarptığı kaza kamerada

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Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Sinan Yıldız'a otomobil çarptı. Sürücü S.K. aracı ile kaçarken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Hürriyet Mahallesi Yavuz Donat Bulvarı'nda meydana geldi. Kent merkezine doğru giden S.K. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Sinan Yıldız'a çarptı. Yola savrulan Yıldız yaralanırken, otomobil sürücüsü durmayıp, kaçtı. Sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yıldız, tedavi altına alındı.

Kaçan S.K. kazadan bir gün sonra polise giderek teslim oldu. Polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Bu arada kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yolun karşısına geçmeye çalışan Sinan Yıldız'a, hızla gelen otomobilin çarptığı ardından çevredekilerin yardıma koştuğu görülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2022-10-26 10:48:56



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