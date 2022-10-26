Eğriçayır balına `anti mikrobiyal´ tescili

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eğriçayır balına `anti mikrobiyal´ tescili

DHA

Eğriçayır balına `anti mikrobiyal´ tescili


Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)`Eğriçayır Yaylası Balı´nın Total Anti Mikrobiyal Aktivite değerlerine (TA) sahip olduğu tescillendi. Dünyada tedavi amaçlı kullanılan balları tespit eden arıcı Celal Çay ve Prof. Dr. Mahir Turhan bölgedeki ballarda araştırma yaptı.  Elde edilen balların `TA´ değerine İngiltere´de ballar üzerine araştırma yapan laboratuvarda incele yapan ekip, Eğriçayır Yaylası´nda üretilen çiçek balının `TA´ değerinin dünya standartlarında olduğunu tespit etti. Dünya Arıcılık Örgütü Apomondia´da dünyanın en iyi balı seçilerek Türkiye´yi gururlandıran arıcı Celal Çay, Mersin Üniversitesi Gıda Mühendisliği´nden, Prof. Dr. Mahir Turhan´la çıktığı yolda, Türk markası, `Eğriçayır Yaylası Balı´nın Total Anti Mikrobiyal Aktivite değerlerine (TA) sahip olduğunu tescilledi. Kısaca adı `TA´ olan sistemde yer alan ballar, tedavide kullanılmalarının yanı sıra dünyanın en pahalı balları olma özelliğini taşıyor. Bu başarı ile ilk defa bir Türk Balı, dünyanın en pahalı ballarıyla aynı özelliğe sahip olduğu ortaya çıktı.BAL TA DEĞERİ NEDİR? NEDEN ÖNEMLİDİR?Araştırmayı yürüten, Mersin Üniversitesi Gıda Mühendisliği´nden Prof. Dr. Mahir Turhan, 300 yıllık bir gelenekle Eğriçayır Yaylası´nda üretilen çiçek balının `TA´ değerine sahip olduğunu ifade etti. `TA´ değeri ve araştırma hakkında bilgi veren Profesör Turhan, "Ballarda `TA´ değeri,  balların anti bakteriyel özelliğini gösteren yani tedavi edici özelliğini gösteren değerdir. `TA´ değeri ne kadar yükse olursa balın tedavi edici özelliğinin o kadar yüksek olduğu anlaşılır. Ancak her balın `TA´ değeri yoktur. Yani her bal eşit yaratılmamıştır. Özellikle `TA´ değeri 10 ve üzeri olan ballar tedavi için tercih edilmelidir. `TA´ değeri ne kadar yüksekse balın gücü o kadar faydalı olmaktadır. Bizde burada bölgemizin sup tropik olması özelliği vardır. Bu nedenden dolayı çalışmamız Eğriçayır Yaylası üzerine yaptık. Bu bölgenin ballarından olan Eğriçayır Yaylası´nda ki elde ettiğimiz ballarda yüksek oranda `TA´ değeri tespit ettik" diye konuştu.TA BALIN ANTİBİYOTİK ETKİSİ NASIL?Balın tedavi edici özelliğine dikkat çeken Prof. Turhan, "Birçok hastalığın tedavisi antibiyotikler ile yapılmak istenilmektedir. Ancak antibiyotik tedavisinde şöyle bir handikap vardır, antibiyotiklere karşı bakterilere karşı güçlü bir direnç sergilemektedirler. Ve daha kötüsü bu direnci nesilden nesile aktarmakta ve sürmektedir. Daha güçlü antibiyotik daha güçlü bakteri kısır döngüsüne girmektedir. Yapılan çalışmalar şunu göstermektir. Bakteriler `TA´ değerlerine sahip ballara karşı bir direnç göstermemektedirler. Yani çok eski bir bilgi olan balın tedavi edici özelliği burada karşımıza çıkaktadır. Yani `TA´ değerine sahip balların antibiyotik yerine kullanma potansiyelini göstermektedir" ifadesini kullandı.TEDAVİ AMAÇLI KULLANIYOR300 Yıllık bir bal üretici ailenin temsilcisi arıcı Celal Çay geçmişten gelen bal üretiminden bu sonuçlarının çıktığı için gururlu olduklarını vurguladı. Arıcı Celal Çay, "Mersin Toroslarında, Eğriçayır Yaylası´nda 300 yıldan fazladır organik bal üretiyoruz. 2019 Yılında Montreal´de,  Kanada´da balımız dünyanın en iyi balığı seçildi ve insanlar balımızı daha çok şifa ve tedavi amaçlı kullanıyor. Yapmış olduğumuz araştırmalarda bazı ülkelerde, Yeni Zelanda, Avustralya gibi ülkelerde balların anti mikrobiyal özelliklerine göre satıldıklarını gördük ve kavanozların üzerinde ne derece anti mikrobiyal özelliğini gösteren `TA´ değeri olduğunu.  `TA´ değerinin yükseldikçe hem özelliğinin arttı hem de fiyatının arttığını gördük. Bizde Eğirçayır Yaylası´nda üretmiş olduğumuz balın anti mikrobiyal özelliği olup olmadığını merak ettik Mersin Üniversitesi ile yapmış olduğumuz bir çalışma kapsamında balımızın bir kısmını İngiltere´deki bir laboratuvara gönderdik ve sonuçlarında balımızın anti mikrobiyal özelliğinin çok yüksek olduğunu tespit ettik. Mersin Üniversitesi ile beraber ve diğer ballarımızı da Mersin Üniversitesi´nin Laboratuvarları´nda analiz ederek sonuçlandıracağız. Mersin Üniversitesi ile yaptığımız bu çalışmada Türk ballarının dünyanın en iyi balları arasında olduğunu ispatlamış olduk. Bizde Türk arıcıları olarak yaptığımız bu çalışmanın sonucundan dolayı çok mutluyuz, gururluyuz. Ülkemize hayırlı olsun" dedi.Öte yandan `TA´ değeri 16,5 çıkan Eğriçayır Yaylası balının yurt dışındaki benzerlerinin kilogramı 10 bin TL´den satılıyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mersin
2022-10-26 16:16:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mersin'de engelliler bir günlük temsili askerlik yaptı
YEREL HABERLER Mersin'de engelliler bir günlük temsili askerlik ...
(Görüntülü) MUĞLA&#039;DA KAYBOLAN 14 YAŞINDAKİ KUMSAL, TARSUS&#039;TA ARANIYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü) MUĞLA'DA KAYBOLAN 14 YAŞINDAKİ ...
Mersin'de 31 bin fidan toprakla buluşacak
YEREL HABERLER Mersin'de 31 bin fidan toprakla buluşacak
Mersin Devlet Opera ve Balesi, "Cumhuriyet Konseri" verecek
YEREL HABERLER Mersin Devlet Opera ve Balesi, "Cumhuriyet Konseri" ...
(Görüntülü) EŞİNİ 8 KURŞUNLA SAKAT BIRAKAN SANIĞA 14 YIL HAPİS
YEREL HABERLER (Görüntülü) EŞİNİ 8 KURŞUNLA SAKAT BIRAKAN SANIĞA 14 ...
Mersin'de karısını silahla yaralayan sanığa 14 yıl hapis cezası
YEREL HABERLER Mersin'de karısını silahla yaralayan sanığa 14 yıl ...
Eşini 8 kurşunla sakat bırakan sanığa 14 yıl hapis
YEREL HABERLER Eşini 8 kurşunla sakat bırakan sanığa 14 yıl hapis
Otomobilin yayaya çarptığı kaza kamerada
YEREL HABERLER Otomobilin yayaya çarptığı kaza kamerada
(Görüntülü) OTOMOBİLİN YAYAYA VURUP KAÇTIĞI KAZA ANI KAMERADA
YEREL HABERLER (Görüntülü) OTOMOBİLİN YAYAYA VURUP KAÇTIĞI KAZA ANI ...
Tarsus İdman Yurdu başkanlığına Emin Danyal Gür seçildi
YEREL HABERLER Tarsus İdman Yurdu başkanlığına Emin Danyal Gür ...
(Görüntülü) MERSİN&#039;DE SİLAHLI KAVGAYA KARIŞAN 2 ÇETEYE OPERASYON: 5 GÖZALTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) MERSİN'DE SİLAHLI KAVGAYA KARIŞAN 2 ...
Mersin'de silahlı kavgaya karışan 2 çeteye operasyon: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Mersin'de silahlı kavgaya karışan 2 çeteye operasyon: ...
Mersin'de otomobilin yayaya çarpması güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Mersin'de otomobilin yayaya çarpması güvenlik ...
Mersin'de 14. Uluslararası Turunçgil Kongresi 6-11 Kasım'da düzenlenecek
YEREL HABERLER Mersin'de 14. Uluslararası Turunçgil Kongresi 6-11 ...
Silifke'de öğrenciler, Prof. Dr. Aziz Sancar Bilim Merkezini gezdi
YEREL HABERLER Silifke'de öğrenciler, Prof. Dr. Aziz Sancar Bilim ...
Anamur Kaymakamı Bozdemir ile Belediye Başkanı Kılınç muhtarlarla buluştu
YEREL HABERLER Anamur Kaymakamı Bozdemir ile Belediye Başkanı Kılınç ...
Mersin'de terör operasyonu: 13 gözaltı
YEREL HABERLER Mersin'de terör operasyonu: 13 gözaltı
Akkuyu NGS'de acil durum birimleri için eğitim seminerleri düzenlendi
YEREL HABERLER Akkuyu NGS'de acil durum birimleri için eğitim ...
(Görüntülü) TESCİLLİ SARIULAK ZEYTİNİ BAHÇEDE 20 LİRA
YEREL HABERLER (Görüntülü) TESCİLLİ SARIULAK ZEYTİNİ BAHÇEDE 20 LİRA
(Görüntülü) MERSİN&#039;DE TERÖR OPERASYONU: 13 GÖZALTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) MERSİN'DE TERÖR OPERASYONU: 13 ...
Tescilli sarıulak zeytini bahçede 20 lira
YEREL HABERLER Tescilli sarıulak zeytini bahçede 20 lira
GÜNCELLEME - Mersin'de terör örgütü PKK/KCK-YPG'ye yönelik operasyonda 13 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Mersin'de terör örgütü PKK/KCK-YPG'ye ...
Mersin'de 15 PKK/KCK-YPG şüphelisinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı
YEREL HABERLER Mersin'de 15 PKK/KCK-YPG şüphelisinin yakalanmasına ...
Mersin'deki silahlı çatışmayla ilgili suç örgütlerine yönelik operasyonda 5 gözaltı
YEREL HABERLER Mersin'deki silahlı çatışmayla ilgili suç örgütlerine ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.