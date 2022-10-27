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Engelli Sıla, akülü sandalyesiyle eğitimine devam edebilecek

DHA

Engelli Sıla, akülü sandalyesiyle eğitimine devam edebilecek


Mustafa ERCANSoner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de kullandığı tekerlekli sandalyesi bozulduğu için okula gidemeyen doğuştan engelli 8'inci sınıf öğrencisi Sıla Gökçe'ye (14), hayırseverler akülü sandalye temin etti. 
Kullandığı tekerlekli sandalyesi bozulan doğuştan engelli Sıla Gökçe, eğitim gördüğü Selim Kiraz Ortaokulu'na gidemedi. Sıla'nın durumuna üzülen öğretmenleri, Tohum Toprağa, Engelliler Topluma Emanet Topluluğu ile iletişime geçti. Sıla´nın okula daha rahat gidip gelmesi için akülü sandalye talebinde bulunuldu. Bunun üzerine harekete geçen hayırseverler, akülü sandalye temin etti. Sıla'yı hayata bağlayacak olan akülü sandalye evinin önüne getirildi. Kendi imkanlarıyla sürünerek 3'üncü kattaki evinden aşağı inen Sıla Gökçe, akülü sandalye karşısında sevincini gizleyemedi. Sandalyesine binen Sıla, kendi başına hareket etmenin keyfini çıkardı.
'KIZIM 2 AYDIR OKULA GİDEMİYORDU'
Kızına hediye edilen akülü sandalye için teşekkür eden Dilek Gökçe, "Kızım doğuştan engelli. 14 yıldır bu halde. Akülü sandalyesi olmadığı için 2 aydır okula gidemiyordu. Bizim de ekonomik durumumuz iyi değil, eşim 5 sene önce vefat etti. 3 çocuğumla birlikte yaşıyoruz. Engelli maşıyla geçinmeye çalışıyoruz. Kızım için akülü sandalye istedik, sağ olsunlar hemen dönüş yaptılar. Çok sevindik, mutluyuz. Kızım artık okuluna gidip gelebilecek. Herkese teşekkür ederim" dedi.
'AVUKAT OLMAK İSTİYORUM'
Akülü sandalyeye kavuşan Sıla Gökçe ise, "Okula gidemiyordum, eğitimimden mahrum kalmıştım. Artık çok sevdiğim okula gidebileceğim. Büyüyünce avukat olmak istiyorum. Çok mutluyum. Herkese çok teşekkür ederim" diye konuştu.
'SILA'NIN EĞİTİMİNE KATKI BEKLİYORUZ'
Tohum Toprağa, Engelliler Topluma Emanet Topluluğu Kurucusu Halil Öz de engellilere destek olan herkese teşekkür etti. Öz, ortaokul öğrencisi Sıla'nın eğitimine katkı için de hayırseverlere çağrı yaptı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mersin / Akdeniz Mustafa ERCAN-Soner AYDIN
2022-10-27 10:35:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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