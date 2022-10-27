2 kişinin ölümüne neden olan sürücü: Öğrenciyim, üzgünüm, tahliyemi talep ediyorum



Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'in Toroslar ilçesinde, motosikletteki Halil Ata (34) ile Kemal Yılmaz'ın (30) hayatını kaybettiği kaza ile ilgili tutuklu yargılanan hafif ticari araç sürücüsü Ahmet Hakan Tıraş (20), mahkemedeki savunmasında, "Kaza bir anda gerçekleşti. Kazadan sonra olay yerinden kaçmadım. Öğrenciyim, üzgünüm, tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Kaza, 10 Temmuz'da Çopurlu mevkisinde meydana geldi. Tali yoldan kontrolsüz olarak ana yola çıkan Ahmet Hakan Tıraş yönetimindeki 05 LP 033 plakalı hafif ticari araç, Halil Ata idaresindeki 34 YS 1499 plakalı motosiklete çarptı. Kazada Halil Ata ile arkasında oturan arkadaşı Kemal Yılmaz, hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Ahmet Hakan Tıraş, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. İki ailenin itirazı ile yeniden gözaltına alınan Ahmet Hakan Tıraş, bir kez daha serbest bırakıldı. İkinci itiraz sonrası Tıraş hakkında bu kez yakalama kararı çıkarıldı. 3'üncü kez yakalanan Tıraş, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklandı.

KUSURLU BULUNDU

Tutuklu sanık Ahmet Hakan Tıraş hakkında, Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianame hazırlandı. İddianamede, Tıraş'ın kural ihlali yaparak kazanın oluşumunda asli kusurlu olduğu vurgulandı. Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanık için 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep etti.

YARGILANMAYA BAŞLANDI

Mersin 3´üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına, tutuklu sanık Tıraş, hayatını kaybeden Ata ve Yılmaz'ın aileleri ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada savunma yapan sanık Tıraş, "Yola çıkmadan yolu iyice kontrol ettim ve kimse gelmiyordu. Bundan sonra yola çıktım ve bir çarpma sesi duydum. Aşağı indiğimde motosikletin arabama vurduğunu gördüm. Böyle bir kaza olduğu için çok üzgünüm. Ailelerine baş sağlığı diliyorum. Kaza gerçekten bir anda gerçekleşti. Kazadan sonra olay yerinden kaçmadım. Zaten polisler olay yerinde beni almışlardı. Öğrenciyim, üzgünüm, tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.

Kazada hayatını kaybeden Halil Ata ve Kemal Yılmaz´ın aileleri sanığın yüzde 100 kusurlu olduğunu söyleyerek en ağır cezayı almalarını istedi.

Tarafları dinleyen mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

2022-10-27 19:00:04



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