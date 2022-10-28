Mersin'de terör operasyonuna 1 tutuklama



MERSİN, (DHA)MERSİN'de terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 1'i, tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polis ekipleri, kent genelinde PKK/KCK silahlı terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerine yönelik çalışmalarında, örgütün Suriye uzantısı olan PYD/YPG içerisinde faaliyet gösterdikleri ve bu faaliyetlere ilişkin fotoğrafları olan M.M., A.E.Ş, A.I., S.S. ve S.N.'yi tespit etti. Ekipler ayrıca Asiye Şahin, A.İ., M.M., F.D., M.A., B.U., G.E., B.Z., R.E. ve G.K.'nin Türkiye'nin yurt içi ve sınır ötesinde yaptığı operasyonları itibarsızlaştırmaya yönelik ve örgütün yapılarını, mensuplarını, eylem ve faaliyetlerini övücü, yüceltici ile destekleyici mahiyette sosyal medya üzerinden paylaşım yaptıklarını tespit etti.

Şüphelilere yönelik 25 Ekim'de operasyon düzenlendi. Ekipler, özel harekat ve dron desteğiyle eş zamanlı baskın yaptığı 15 adreste 13 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Asiye Şahin tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis, soruşturma kapsamında firari 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez MERSİN, (DHA)

2022-10-28 10:30:57



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