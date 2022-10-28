Akkuyu Nükleer'in Ulusal Çocuk Resim Yarışmasının sonuçları açıklandı



MERSİN, (DHA)-MERSİN'de Akkuyu Nükleer tarafından düzenlenen ve Türkiye'nin dört bir yanından çalışmaların gönderildiği Ulusal Çocuk Resim Yarışmasının kazananları belli oldu.Çevrimiçi olarak gerçekleştirilen yarışma, Türkiye'nin dört bir yanından yaklaşık 200 katılımcıyı bir araya getirdi. Başvurular İstanbul, Bolu, İzmir, Manisa, Kayseri, Ankara, Konya ve diğer illerden alınmıştı.Resimler, AKkuyu Nükleer Genel Müdür Basın Sekreteri ve İletişim Direktörü Vasily Korelsky, Demirören Haber Ajansı (DHA) Muhabiri Mustafa Ercan, Aleksandr Puşkin Özel Milletlerarası Okulu Resim Öğretmeni Anna Maslennikova ve Mersin Hasan Akel Lisesi Öğretmeni Çiğdem İnkaya´dan oluşan jüri üyeleri tarafından değerlendirildi. Jüri üyeleri, katılımcıların yaptığı resimlere teknik performans, sanatsal ifade ve yarışma temasına uygunluk açısından puan verdi.YARIŞMANIN ANA HEDEFLERİNDEN BİRİ FARKINDALIK OLUŞTURMAKAkkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdür Basın Sekreteri ve İletişim Direktörü Vasily Korelsky, geleneksel hale gelen yarışmanın ilgi görmesinin kendilerini sevindirdiğini belirterek, "Elektrik üretimi konusunda düzenli olarak çocuk resim yarışmaları düzenliyoruz ve çocukların çizimden önce konuyu inceleyip hazırlanmalarından memnunum. Yarışmanın ana hedeflerinden biri, modern teknolojilere ve çevremize ilgi duyulmasını sağlamak ve farkındalık için bugün-yarın algısı oluşturmaktır. En iyi çizimleri seçmek çok zordu. Tüm çalışmalar özel ilgiyi hak ediyor. Yarışmaya Türkiye'nin farklı bölgelerinden çocuklar katıldı. Bu yıl özellikle Doğu Anadolu'dan, Şırnak ve Siirt illerinden çok sayıda resim başvurusu var. Tüm katılımcılara teşekkürler" dediJüri üyesi Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabiri Mustafa Ercan, tüm katılımcıların çok yetenekli, çizimler etkileyici, duygu dolu ve yaratıcı olduğunu ifade ederek, "Renkle çalışma düzeylerine özellikle dikkat ettim, çocuklar çok ilginç ve canlı renkler seçmiş" ifadelerini kullanırken, yarışmacıların çalışmalarının değerlendirilmesinde yer almaktan mutluluk duyduğunu belirten Hasan Akel Lisesi öğretmeni Çiğdem İnkaya da "Bu tür girişimler çocukların çevreye karşı sorumluluk oluşturması için çok önemli. Akkuyu Nükleer'e ve tüm katılımcılara teşekkür ederiz!" diye konuştu.Akkuyu Nükleer tarafından düzenlenen Ulusal Çocuk Resim Yarışmasında 4-6 yaş kategorisinde birinciliği Zeynep Meva Kaynar, ikinciliği Mercan Deniz Bayram, üçüncülüğü ise Elizaveta Fineeva elde etti. 7-9 yaş kategorisinin birincisi Ada Aydemir olurken, Beren Ors ikinci, Melek Nil Başkurt ise üçüncü oldu. 10-12 yaş kategorisinde sıralama, birinci Ulaş Susup, ikinci Milena Melek Dalan, üçüncü Viktoria Ostanko şeklinde olurken, 13-16 yaş kategorisinde ise birinciliği Ivan Korçmarik, ikinciliği Elif Nuran Kara, üçüncülüğü ise Taylan Ors elde etti.'En özgün resim' özel kategorisinde de Ayşenur Özdemir birinci, Dilara Karabacak ikinci, Rabia Gül Öztürk ise üçüncü oldu.Her bir kategorinin birincilerine Akkuyu Nükleer tarafından tablet bilgisayar, ikincilere çizim tableti ve üçüncülere profesyonel çizim seti hediye edilecek. (DHA)DHA-Kültür Sanat Türkiye-Mersin / Merkez

2022-10-28 16:36:25



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