SMA hastası 2,5 aylık Mehmet Ali için Erdemli halkı harekete geçti



Mehmet DOĞANER/ ERDEMLİ (Mersin), (DHA)MERSİN'in Erdemli ilçesinde 2,5 aylık SMA hastası Mehmet Ali için 150 bin nüfuslu ilçe halkı harekete geçti. Erdemli Belediyesi´nin başlattığı destek kampanyasına yediden yetmişe herkes seferber oldu. Kampanya kapsamında tüm Türkiye´den destek bekleniyor.

Türkiye´deki SMA hastası bebeklerden biri olan SMA Tip-1 hastası Mehmet Ali bebeğin tedavilerinin karşılanabilmesi için Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu harekete geçti. Aile tarafından Mersin Valiliği'nden alınan izne istinaden Erdemli Belediyesi tarafından yardım kampanyası başlatıldı. Etkinliğe, Erdemli Kaymakamlığı, İlçe Müftülüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Ziraat Odası, Esnaf odaları, Kentin spor takımları Erdemli Belediyespor, Limonspor, Erdemlispor, Yörükspor, siyasi parti temsilcileri, STK'lar ve binlerce vatandaş destek vermek için akın etti.

'BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ'

Kampanya kapsamında sosyal medya duyuruları, kentin dört bir tarafındaki dijital panolarla duyuruldu ve kent merkezinde pilav günü etkinliği ile yardım kampanyası düzenlendi. Tedaviyi karşılamak amacıyla yeterli kaynağın elde edilebilmesi için gayretlerinin süreceğini ifade eden Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Malumunuz SMA hastaları için çok ciddi bir para ödenmesi gerekiyor. Erdemli Belediyesi olarak Erdemli ailesi olarak bebeğimizin tedavisini en güzel şekilde yaptırmak adına, bir yardım kampanyası düzenledik. Elbette bugün burada toplanan yardımlar belki bebeğimizin tedavi giderlerinin tamamını karşılamayacak ama bu işin peşini bırakmayacağız. Ulusal bazda da biz kampanyamızı sürdürüp, evladımızın sağlığına kavuşması adına elimizden ne geliyorsa inşallah bunu yapıp, evladımızı sağ salim bir şekilde, sağlıklı bir şekilde ailesine ve topluma kazandıracağız inşallah" dedi.

'KAMPANYAMIZ YÜZDE 3 OLDU'

Kampanyaya destek veren Erdemli Belediyesi´ne çok teşekkür ettiğini ifade eden Mehmet Ali Bebeğin annesi Sümeyye Gölgeli, "Mehmet Ali 2,5 aylık şu anda. Kampanyamız yüzde 3 oldu çok şükür. Belediye Başkanımızın da böyle bir programı olduğu için de çok mutluyuz. Çok teşekkür ediyoruz. İnşallah Mehmet Ali bir an önce iyileşir" diye konuştu.

'MEHMET ALİ İÇİN EL ELE VERELİM'

Erdemli halkı olarak Mehmet Ali bebeğin yaşaması için mücadele edilmesi gerektiğini ifade eden Saniye Yıldız, " Hep birlikte Mehmet Ali için el ele verelim. Mehmet Ali'yi yaşatalım" derken yardımlaşmanın çok önemli olduğunu ifade eden Fatma Mutlu ise, "Allah şifa versin inşallah, yardımlaşmak güzeldir" şeklinde konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mersin / Erdemli MERSİN, (DHA)

2022-10-28 19:20:28



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