Mersin'de palet fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

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Mustafa ERCAN/ MERSİN, (DHA)MERSİN´in Akdeniz ilçesinde palet fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yaklaşık 2 saatte söndürüldü.

Yangın, saat 20.00 sıralarında merkez Akdeniz ilçesine bağlı Çilek Mahallesi´ndeki bir palet fabrikasında çıktı. Palet fabrikasından duman yükseldiğini gören fabrika çalışanları, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Ekiplerin çalışmalarına TOMA'lar da destek verdi.

Yangın, ekiplerin 2 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınırken, fabrikadaki soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Yangının çıkış nedenin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN

2022-10-29 22:54:08



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