Sokak ortasında kadına şiddet kamerada

TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde Ş.T., sokak ortasında yanındaki kadın arkadaşı N.S.'yi yumrukladı. Olay güvenlik kamerasına yansırken, emniyete götürülen N.S., 'düştüm' diyerek şikayetçi olmadı.
İlçenin Şehit Kerim Mahallesi 3427 Sokak´ta yürüyen Ş.T., yanındaki kadın arkadaşı N.S.'ye yumrukladı. Aldığı darbelerle yere düşen kadına, çevredekiler yardım etti. Çağırılan polis ekipleri, Ş.T. ve N.S.'yi emniyete götürdü. N.S.'nin emniyetteki ifadesinde 'düştüm' diyerek şikayetçi olmadığı öğrenildi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, N.S.'nin Ş.T. tarafından şiddete uğradığını tespit etti. Görüntülerde N.S.'nin yanında yürüyen Ş.T.'ye vurduğu, yere düşen kadına çevredekiler yardım ettiği görüldü. Öte yandan polis ekiplerinin S.T.'yi yeniden ifadeye çağırdığı öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus DHA
2022-10-31 14:09:45
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