Sokak ortasında kadına şiddet kamerada

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde Ş.T., sokak ortasında yanındaki kadın arkadaşı N.S.'yi yumrukladı. Olay güvenlik kamerasına yansırken, emniyete götürülen N.S., 'düştüm' diyerek şikayetçi olmadı.

İlçenin Şehit Kerim Mahallesi 3427 Sokak´ta yürüyen Ş.T., yanındaki kadın arkadaşı N.S.'ye yumrukladı. Aldığı darbelerle yere düşen kadına, çevredekiler yardım etti. Çağırılan polis ekipleri, Ş.T. ve N.S.'yi emniyete götürdü. N.S.'nin emniyetteki ifadesinde 'düştüm' diyerek şikayetçi olmadığı öğrenildi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, N.S.'nin Ş.T. tarafından şiddete uğradığını tespit etti. Görüntülerde N.S.'nin yanında yürüyen Ş.T.'ye vurduğu, yere düşen kadına çevredekiler yardım ettiği görüldü. Öte yandan polis ekiplerinin S.T.'yi yeniden ifadeye çağırdığı öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus DHA

2022-10-31 14:09:45



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.