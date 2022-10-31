Mersin'de orman yangını, büyümeden kontrol altına alındı

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Mustafa ERCANSoner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'in Yenişehir ilçesinde çıkan orman yangını, büyümeden kontrol altına alındı.

İnsu Mahallesi'ndeki ormanda, öğle saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 4 arazöz, 2 su tankeri, 40 orman personeli ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere karadan müdahale eden ekipler, yangını 1,5 saatlik çalışmayla büyümeden kontrol altına aldı. Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Yenişehir Mustafa ERCAN-Soner AYDIN

2022-10-31 16:49:27



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