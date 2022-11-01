Mersin'de 4 DEAŞ şüphelisinden 1'i tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)-MERSİN'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'ın mali yapılanmasında görev yapan ve kamplarında silahlı eğitim alan şüphelilerin olduğunu belirledi. Harekete geçen ekipler, belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda F.K.A.Z., M.Z., F.K.Z. ve T.A.D. gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden T.A.D. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN

2022-11-01 11:38:20



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.