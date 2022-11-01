Mersin'de kayıp 1,5 yaşındaki Asel ve annesi aranıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin'de kayıp 1,5 yaşındaki Asel ve annesi aranıyor

DHA

Mersin'de kayıp 1,5 yaşındaki Asel ve annesi aranıyor


Mithat ÜNAL/ MERSİN, (DHA)MERSİN'in Bozyazı ilçesinde, eşi yokken evden ayrıldığı belirtilen 4 çocuk annesi Ümmü Balcı ve 1,5 yaşındaki kızı Asel'den haber alınamıyor. Annekız, jandarma tarafından her yerde aranırken, evin önünden bindikleri öne sürülen kamyonet ise hayvan barınağı yakınında terk edilmiş bulundu. 
İlçeye bağlı Tekmen Mahallesi'nde yaşayan Bilal Balcı, dün sabah oğlu Muhammet Balcı´yı (13) da yanına alarak deniz kenarına balık avlamaya gitti. Balcı, eve döndüğünde eşi Ümmü Balcı ve 1,5 yaşındaki kızı Asel'i bulamadı. Balcı, evdeki 2 çocuğuna annelerinin nereye gittiğini sordu. Bunun üzerine çocuklar, annelerinin kardeşleri Asel´i alıp evin önündeki kamyonete binerek gittiğini söyledi. Eşinin nerede olduğunu komşularına da sorarak öğrenmeye çalışan Balcı, çevrede aramaya başladı. Aramalar sonunda Bilal Balcı´ya ait kamyonet, terk edilmiş olarak belediyeye ait hayvan barınağının yanında bulundu. Olayın jandarmaya bildirilmesiyle Ümmü Balcı ve kızı için geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. 
Eşi ve çocuğundan haber alamadığını söyleyen Bilal Balcı, "Sabah erken saatte balık avlamak için oğlum Muhammet ile evden çıktım. Ben evden çıktığımda eşim ve çocuklarım evdeydi. Öğleden sonra eve geldiğimde eşimi göremedim. Baktım kapının önünde duran aracım da yok. Evde bulunan çocuklarıma sordum `Anneniz nerede?´ diye. Evde bulunan 2 çocuğum, `Annemiz sabah Asel´i alarak çıkıp gitti´ dediler. Durumu aile yakınlarıma bildirdim. Ağabeyim bana ait pikabı hayvan barınağı civarında park edilmiş vaziyette gördüğünü söyledi. Çevreyi kontrol ettik rastlayamadık. Durumu jandarmaya bildirdim, arama çalışması başlatıldı. Şu ana kadar bir haber alamadık. İnşallah kötü bir şey olmamıştır. Eşimin ve çocuğumun bir an önce bulunmasını istiyorum. Görenlerin insanlık adına Allah rızası için güvenlik güçlerine haber vermesini istiyorum" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Bozyazı Mithat ÜNAL
2022-11-01 11:58:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mut Kaymakamı Batuhan Bingöl, vatandaşlarla pekmez kaynattı
YEREL HABERLER Mut Kaymakamı Batuhan Bingöl, vatandaşlarla pekmez ...
Mersin'de 4 DEAŞ şüphelisinden 1'i tutuklandı
YEREL HABERLER Mersin'de 4 DEAŞ şüphelisinden 1'i tutuklandı
(Görüntülü) MERSİN&#039;DE &#039;DOLANDIRICILIK&#039; OPERASYONU: 32 GÖZALTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) MERSİN'DE 'DOLANDIRICILIK' ...
Mersin'de yakalanan 4 DEAŞ şüphelisinden 1'i tutuklandı
YEREL HABERLER Mersin'de yakalanan 4 DEAŞ şüphelisinden 1'i ...
Mersin'de iş vaadiyle dolandırıcılığa 32 gözaltı
YEREL HABERLER Mersin'de iş vaadiyle dolandırıcılığa 32 gözaltı
600 gramlık "parmak bebek" yaşama tutundu
YEREL HABERLER 600 gramlık "parmak bebek" yaşama tutundu
Dünya Tekler-Karışık Çiftler Bocce Şampiyonaları, Mersin'de başladı
YEREL HABERLER Dünya Tekler-Karışık Çiftler Bocce Şampiyonaları, ...
GÜNCELLEME - Mersin'de nitelikli dolandırıcılık iddiasıyla 32 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Mersin'de nitelikli dolandırıcılık ...
Mersin'de nitelikli dolandırıcılık şüphelisi 40 kişiye yönelik operasyon başlatıldı
YEREL HABERLER Mersin'de nitelikli dolandırıcılık şüphelisi 40 ...
Mersin 2. Sanal İstihdam Fuarı 22-23 Kasım'da düzenlenecek
YEREL HABERLER Mersin 2. Sanal İstihdam Fuarı 22-23 Kasım'da ...
Mersin Eczacı Odası Başkanı Sağır darbedildi
YEREL HABERLER Mersin Eczacı Odası Başkanı Sağır darbedildi
(Görüntülü) MERSİN&#039;DE ORMAN YANGINI, BÜYÜMEDEN KONTROL ALTINA ALINDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) MERSİN'DE ORMAN YANGINI, BÜYÜMEDEN ...
Mersin'de orman yangını, büyümeden kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Mersin'de orman yangını, büyümeden kontrol altına ...
Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
(Görüntülü)SOKAK ORTASINDA KADINA ŞİDDET KAMERADA
YEREL HABERLER (Görüntülü)SOKAK ORTASINDA KADINA ŞİDDET KAMERADA
(Görüntülü)MERSİN ECZACILAR ODASI BAŞKANI, ARACININ ÖNÜ KESİLİP DÖVÜLDÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü)MERSİN ECZACILAR ODASI BAŞKANI, ARACININ ...
Sokak ortasında kadına şiddet kamerada
YEREL HABERLER Sokak ortasında kadına şiddet kamerada
Mersin Eczacılar Odası Başkanı, aracının önü kesilip dövüldü
YEREL HABERLER Mersin Eczacılar Odası Başkanı, aracının önü kesilip ...
Mersin Valisi Pehlivan'dan vatandaşlara çay ikramı
YEREL HABERLER Mersin Valisi Pehlivan'dan vatandaşlara çay ikramı
Uluslararası Bocce Konfederasyonu Başkanı Türkmen, seçime tek aday girecek
YEREL HABERLER Uluslararası Bocce Konfederasyonu Başkanı Türkmen, ...
(Görüntülü)MERSİN&#039;DE &#039;GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI&#039; YAPAN 2 ORGANİZATÖR GÖZALTINDA
YEREL HABERLER (Görüntülü)MERSİN'DE 'GÖÇMEN ...
Mersin'de 11 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Mersin'de 11 düzensiz göçmen yakalandı
Mersin'de 'göçmen kaçakçılığı' yapan 2 organizatör gözaltında
YEREL HABERLER Mersin'de 'göçmen kaçakçılığı' yapan 2 organizatör ...
Mersin'de kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Mersin'de kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.