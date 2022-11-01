

Rojda ALTINTAŞ Ömer HASAR / İSTANBUL, (DHA) ŞİŞLİ'de, hareket halindeki otomobilin önü kesilerek direksiyonda öldürülen Muhammet Tek'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Yakınları tarafından alınarak Sultanbeyli'ye götürülen cenaze, ikindi namazında toprağa verildi.

Şişli, Gülbahar Mahallesi, Galataderesi Caddesi'nde dün gece saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda 34 EYR 630 plakalı otomobilin önünü kesen 3 kişi, sürücü Muhammet Tek'i öldürdü. Saldırganlar araçtaki kadını da kendi otomobillerine bindirerek uzaklaştı. Olayı araştıran Şişli Asayiş Büro Amirliği ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Muhammet Tek'i kaçırdığı öne sürülen B.K. adlı kadının kocası ve akrabaları tarafından öldürüldüğü tespit edildi. Adresi tespit edilen ekipler, olayı gerçekleştiren eşi Emrullah K. ile 2 akrabasını gözaltına aldı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliğine getirildi. Mumahmet Tek'in Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılıp otopsisi yapılırken, ağabeyi Serhat Tek, kardeşinin Sultanbeyli'de bisiklet tamirciliği yapan üç çocuk babası olduğunu söyledi. Ağabey, kadın kaçırmanın söz konusu olmadığını belirtti. Muhammet Tek'in Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak toprağa verilmek üzere Sultanbeyli Hasanpaşa Mahallesi'ne götürüldü. Görüntü Dökümü:

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-Adli tıptan görüntü

-Aileden görüntü

-Cenaze aracından görüntü

DHA-Gündem Türkiye-Mersin

2022-11-01 16:38:04



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