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Meslektaşını öldüren doktor: Her sabah uyandığımda rüyada gibi hissediyorum

DHA

Meslektaşını öldüren doktor: Her sabah uyandığımda rüyada gibi hissediyorum


Soner AYDIN/ MERSİN, (DHA)MERSİN'de meslektaşı Ahmet Dikmen'i, 'tasarlayarak bir kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan doktor Hasan Çayır, duruşmada, "Ben bu olayın nasıl olduğunu anlamış değilim. Her sabah uyandığımda rüyada gibi hissediyorum" dedi.
Olay, geçen yıl 20 Ekim'de Mezitli ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezi'nde görevli doktor Hasan Çayır ile meslektaşı Ahmet Dikmen arasında tartışma çıktı. Sağlık çalışanlarının müdahalesiyle taraflar ayrılırken, aracından aldığı tüfekle tekrar aile sağlığı merkezine gelen Çayır, meslektaşı Dikmen'e ateş açtı. Vücuduna isabet eden saçmalarla yaralanan Dikmen, meslektaşlarının ve personelin müdahalesinin ardından ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Dikmen, tüm çabalara karşın kurtarılamadı. Gözaltına alınan Hasan Çayır, tutuklandı.
ŞİZOFRENİ OLDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ
Polise verdiği ifadesinde şizofren olduğunu, tedavi gördüğünü, aktif muayene yapmamakla birlikte doktorluk yaptığını ileri süren Çayır, "Çok uzun senelerdir sesler duyuyorum. Olay günü tüfeğim ile gittiğim doğrudur. Bir kişiye karşı takıntılıydım. Ancak cinayeti hatırlamıyorum" dedi.
Çayır hakkında soruşturmasını tamamlayan savcı, 'tasarlayarak bir kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmek´ suçundan iddianame hazırladı. Mersin 3´üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nce kabul edilen iddianamede Hasan Çayır hakkında 'ağırlaştırılmış müebbet hapis' cezası istendi.
'ERKEKSEN GEL, SENİ YOK EDECEĞİM VE KESECEĞİM'
İddianamede Dr. Hasan Çayır´ın, geçici görevli olarak bir süre sağlık merkezinden ayrılan Dr. Ahmet Dikmen´in yerine sorumlu hekimlik yaptığı belirtildi. Dikmen´in dönüp görevini devralması üzerine Hasan Çayır´ın husumet duymaya başladığına yer verildi. İş yerinde disiplinsiz davranışlar sergileyen Çayır'ın, Dikmen'e yönelik hakaret ettiği, ilerleyen günlerde ise öldürme kastını ortaya çıkaracak şekilde, "Yarın sabah bu iş yerine gelmeyeceksin, gelebiliyorsan erkeksen gel, seni yok edeceğim ve keseceğim" dediği vurgulandı.
HAKİM KARŞISINA ÇIKTI
Mersin 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen üçüncü duruşmaya sanık Dr. Hasan Çayır, tutuklu bulunduğu Kayseri Seydişehir Kapalı Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) bağlantısı kurularak katıldı. Dr. Dikmen'in kardeşleri Adnan ve Durmuş Dikmen ile taraf avukatları ise duruşmada hazır bulundu. Duruşmada dinlenen sanık Dr. Hasan Çayır, "Ben bu olayın nasıl olduğunu hala anlamış değilim. Her sabah uyandığımda sanki rüyadaymışım gibi hissediyorum" dedi.
'BU TASARLAYARAK İŞLENEN BİR CİNAYET'
Dr. Dikmen'in kardeşi Adnan Dikmen ise, Dr. Çayır'ın cinayeti tasarlayarak işlediğini iddia ederek, en ağır cezayı almasını istedi. Tarafları dinleyen mahkeme heyeti, sanık Hasan Çayır'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. Mahkeme ayrıca, sanık Çayır'ın ruh sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi için ise Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasına karar verdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mersin / Erdemli Soner AYDIN
2022-11-01 18:38:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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